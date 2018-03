Alle einig: Heuer keine automatische Erhöhung der Parteienförderung

WIEN. Auf Bundesebene wird die Anhebung ausgesetzt. SPÖ und Neos mit Zusatzwünschen.

Sitzungssaal des Nationalrates: Gesetzesbeschluss über Verzicht auf Bundesförderung 2018 wird vorbereitet.

Österreichs Parteien bekamen im Vorjahr rund 209 Millionen Euro aus Steuergeld. Die klassische Parteienförderung beträgt in Summe 142,4 Millionen Euro, dazu kommen 48,1 Millionen für Parlaments- und Landtagsklubs sowie 12,5 Millionen für die politischen Akademien. Zusätzlich gibt es Geld auf Gemeindeebene.

Zumindest was den Bund betrifft, steigen die Parteiobleute nun auf die Bremse: Die automatische Erhöhung wird ausgesetzt. Dazu bekannten sich gestern – in unterschiedlicher Tonart – ÖVP und FPÖ, SPÖ, Neos und Liste Pilz.

Die Parteienförderung des Bundes müsste ab April erhöht werden. Laut Parteiengesetz wäre eine Anhebung um 5,65 Prozent auf 31,1 Millionen Euro fällig. Auch die Wahlkampfkostengrenze und der Betrag, ab dem Spenden offenzulegen sind, sollte steigen.

Der Bund hatte die Subventionen 2012 kräftig erhöht – parallel zur Schaffung neuer Transparenzregeln. Außerdem wurde eine "Valorisierung" der Fördermittel festgeschrieben, sobald die ab 2013 aufgelaufene Inflation einen Schwellenwert von fünf Prozentpunkten überschreitet. Das wäre heuer der Fall – daher die vorgesehene Erhöhung der Fördermittel.

"Wollen im System sparen"

Verhindert werden kann der Anstieg per Gesetzesbeschluss.

Für die Bundesländer gelten andere Regeln: Sie dürfen ihre Parteienförderung jährlich anheben.

Nachdem die Diskussion schon am Vortag hochgekocht war, teilten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) in einer Stellungnahme am Dienstag mit, dass die Valorisierung für 2018 ausgesetzt wird. Ein erster Beschluss dazu fällt heute im Ministerrat.

Kurz: "Wir wollen im System sparen, dazu sollen auch die Parteien einen Beitrag leisten."

Strache ergänzte, Österreich habe bereits eine der höchsten Parteienförderungen in Europa: "Daher ist es angebracht, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und die Erhöhung einsparen."

Die SPÖ verlangt ein "Gesamtpaket". Parteichef Christian Kern möchte auch eine Begrenzung von Parteispenden auf maximal 20.000 Euro und niedrigere Wahlkampfkosten. Dann würden die Sozialdemokraten gern dem Regierungsvorschlag zustimmen.

"Wir wollen keine US-Verhältnisse", betont Kern. Wozu der Einfluss der Großspender auf die Politik führe, erlebe man derzeit: Zuerst gebe es einige Millionen an Großspenden, dann Milliarden an Steuergeschenken. Ähnlich argumentiert die Liste Pilz.

"Ein erster, richtiger Schritt"

Neos-Klubobmann Matthias Strolz spricht von "einem ersten Schritt in die richtige Richtung". Die Zuwendungen des Bundes seien aber immer noch zu hoch, "dann kommt noch die unverschämt hohe Parteienförderung auf Landesebene dazu." Österreich gebe mehr Steuergeld für Parteien aus als Deutschland – "bei einem Zehntel der Einwohner".

