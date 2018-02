Airbus zahlt 81 Millionen  Ermittlungen eingestellt

"Das nennt man seriösen Journalismus.

Die Schwarzen sind die Guten - die Roten sind Die Bösen"



Wien ist ROT und in Wien ist das Krankenhaus Nord eine ROTE Fehlplanung, denn wie bereits bekannt wurde, werden die im Jahr 2010 geplanten Kosten von 1,017 Mrd. Euro für die Errichtung des Krankenhauses voraussichtlich um zumindest 272 Mio. Euro überschritten werden, im schlechtesten Fall sogar um rund 388 Mio. Euro - mehr dazu in KH Nord:



Von 605 Millionen auf 1,1 Milliarden!!!



RH-Rohbericht: Weiter Wirbel um KH-Nord

Aufregung gibt es erneut um das Krankenhaus Nord. Der Rohbericht des Rechnungshofs ist nun an die Rathausfraktionen ergangen. Die Opposition sieht sich in ihrer Kritik bestätigt. Denn der Rechnungshof (RH) kritisiert die Kostenexplosion.



http://wien.orf.at/news/stories/2894599/



...und wieder ist die ROTE Handschrift deutlich zu erkennen!