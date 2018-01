Absolute für ÖVP "nicht erreichbar"

ST. PÖLTEN. Start in den Intensivwahlkampf: Niederösterreich wählt am 28. Jänner.

Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Bild: APA

Die Volkspartei Niederösterreich hat am Sonntagvormittag, drei Wochen vor der Landtagswahl am 28. Jänner, ihren Konvoi vor dem Landhaus in St. Pölten in Bewegung gesetzt. Von dort aus fuhren die neun Listenersten – an der Spitze Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner – in blau-gelben Kleinbussen mit der Aufschrift "miteinander niederösterreich" in die Regionen.

"Kurz und sauber"

Damit fiel der Startschuss für die drei letzten und wohl sehr intensiven Wahlkampfwochen. Der Wahlkampf werde kurz und sauber, kündigte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner an. Es werde kein Dirty Campaigning geben. Man wolle den Wahlkampf "positiv gestalten", sagte auch Mikl-Leitner. Angesprochen auf das Wahlziel, sagte die Landeshauptfrau, die im März 2017 Erwin Pröll nachfolgte: "Wenn man sich umschaut, erkennt man, dass absolute Mehrheiten nicht mehr erreichbar sind."

Platz eins ist der ÖVP aber sicher, eine Umfrage des Instituts Research Affairs sieht die Volkspartei bei 45 Prozent. Das wären fast sechs Prozentpunkte weniger als 2013.

Mit einer "Tour de Franz" ist die SPÖ Niederösterreich in den Intensivwahlkampf gestartet. Landesvorsitzender Franz Schnabl tourt bereits seit seinem Amtsantritt durchs Land. Für die SPÖ zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der FPÖ um Platz zwei ab. Allerdings dürfen die Blauen mit Zugewinnen rechnen, die Sozialdemokraten kommen kaum vom Fleck. Sie verbessern ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei Landtagswahlen in Niederösterreich laut dieser Umfrage von 21,6 Prozent 2013 nur um 0,4 Prozentpunkte auf 22 Prozent. Die Freiheitlichen können ihr Resultat laut Research Affairs um 12,8 Prozentpunkte mehr als verdoppeln – von 8,2 auf 21 Prozent.

Für die Neos wird es knapp

Die Neos, die erstmals in Niederösterreich antreten, würden derzeit mit fünf Prozent den Einzug in den Landtag knapp schaffen. Die Grünen müssen sich laut Umfrage nach dem Desaster bei der Nationalratswahl auch in Niederösterreich auf starke Verluste einstellen: Auch ohne Konkurrenz durch die Liste Pilz liege die Partei bei nur vier Prozent, eine Halbierung gegenüber dem Urnengang 2013.

