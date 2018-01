AK zieht Bilanz – und warnt vor Kürzungen

LINZ. Mehr als 305.000 Beratungen, rund 13.300 bearbeitete Rechtsakte und beinahe 7400 abgeschlossenen Rechtsfälle – der Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK), Johann Kalliauer, und Vizedirektor Franz Molterer haben gestern über die Leistungen im Jahr 2017 Bilanz gezogen.

AK-Präsident Johann Kalliauer (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Anzahl der Anfragen bewege sich im Bereich der vergangenen Jahre, so Kalliauer. Inhaltlich musste sich die AK hauptsächlich mit vorenthaltenen Ansprüchen, etwa nicht bezahlten Überstunden oder zu geringer Entlohnung, auseinandersetzen. Im Sozialrecht wurden vor allem strittige Pensionsansprüche erkämpft. In den abgeschlossenen Rechtsfällen seien für die Mitglieder ungefähr 70 Millionen Euro an vorenthaltenen Leistungen und Ansprüchen erstritten worden.

Die aktuelle Diskussion der Regierung über eine Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern bzw. eine Senkung des Mitgliedsbeitrages sehe man skeptisch, so Molterer: "Für die Beschäftigten wäre es undenkbar, wenn die umfassenden Leistungen gekürzt werden müssten." Das Beratungsangebot habe man bereits evaluiert und verbessert.

