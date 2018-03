AK befragt Arbeitnehmer, aber Beiträge bleiben tabu

WIEN. Ziel ist ein "legitimiertes Aktionsprogramm"

"Wie soll Arbeit?": Die Grammatik lässt bei der "größten Kontakt-Offensive der Arbeitnehmer der letzten Jahrzehnte" (AK-Präsident Rudolf Kaske) von Arbeiterkammer und ÖGB zu wünschen übrig. Man habe einen "griffigen Titel gesucht", entschuldigt Kaske.

Bis Ende Mai können sich Arbeitnehmer an der gestern vorgestellten Befragungsaktion beteiligen, unter anderem auf der Website www.wie-soll-arbeit.at und auf diversen Social-Media-Kanälen. Ergebnis der Befragung soll, so Kaske, ein "von den Arbeitnehmern legitimiertes Aktionsprogramm" sein.

Was die Arbeitnehmervertreter bisher von der schwarz-blauen Regierung hörten, missfällt ihnen. So forderte die Regierung von den Kammern, Einsparungen bei den Beiträgen vorzunehmen, sonst könnte gesetzlich eingegriffen werden. Ob die Höhe der AK-Umlage den Arbeitnehmern recht ist, wird nicht abgefragt. Man habe erst vor kurzem eine repräsentative Umfrage durchgeführt, herausgekommen sei, dass der Beitrag passe, so Kaske. Erwin Zangerl, Chef der Tiroler AK, lehnte eine "Selbstverstümmelung" ab. Jede Bundesregierung sei "gut beraten, auf die Anliegen der Arbeitnehmer zu hören", sagte Kaske.

Abgefragte Koalitionsthemen

Abgefragt wird etwa, ob der Zwölf-Stunden-Tag die "Ausnahme bleiben" und sämtliche Zuschläge erhalten bleiben sollen, ob gleiche Entlohnung für Männer und Frauen durchgesetzt oder ob eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters "abgewehrt" werden soll. Empfehlungen für das "Aktionsprogramm" sind also erwartbar. Gefragt wird auch, welche Kammer-Leistungen den Mitgliedern besonders wichtig sind.

