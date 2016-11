Ärztekammer beschloss Streiktag im Dezember

WIEN. Die Ärztekammer macht mit ihren Protesten gegen die im Zuge des Finanzausgleichs vereinbarten Änderungen im Gesundheitssystem nun Ernst.

(Symbolbild)

In einer außerordentlichen Kuriensitzung am Mittwoch hat sich die Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte einstimmig dafür ausgesprochen, im Dezember einen "Streik- und Aktionstag" in den Ordinationen abzuhalten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Der "Streik- und Aktionstag" soll in allen österreichischen Ordinationen stattfinden. Das konkrete Datum ist allerdings noch offen, um die Details soll sich ein dafür gegründetes Streik- und Aktionskomitee kümmern. Zusätzlich wurde die Durchführung einer parlamentarischen Bürgerinitiative beschlossen, für die man demnächst Unterschriften sammeln will.

"Die Politik will nur eines: Weniger Geld für die Gesundheitsversorgung ausgeben. Das geht logischerweise nur, wenn man reglementiert und nicht mehr alle medizinischen Leistungen für alle Bürger zur Verfügung stellt", warnte Johannes Steinhart, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte und ÖÄK-Vizepräsident. "Als Ärzte können wir das nicht akzeptieren. Wir haben jeden Patienten unabhängig von Einkommen und Stand zu behandeln." Man sei "absolut zu allem bereit", um dieses "Prinzip ärztlicher Berufung" zu verteidigen.

1 Kommentar (41) · 24.11.2016 14:36 Uhr von hn1971· 24.11.2016 14:36 Uhr Vielmehr geht es darum, dass Ärzte immer noch gewaltig durchs Gesundheitssystem viel zu gut verdienen im Vergleich zu anderen akademischen Gesundheitsberufen und keiner auf ein Stück des Kuchens verzichten will. Antwort schreiben

