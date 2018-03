1500 Euro pro Kind - vorausgesetzt, man verdient genug

Ich erwarte mir von dieser Regierung nichts mehr. Innerhalb weniger Monate haben diese beiden Parteien ihren »Vorschuss« verspielt. Gemäß Wahlprogramm der ÖVP sollte ich in dieser Legislaturperiode gut 30.000 Euro weniger an Steuern zahlen. Nun zahle ich ab Ende 2018 mehr Steuern den je!



Ich bin Besserverdiener in der Privatwirtschaft, bekomme aber keinen Kinderbonus, da ich getrennt von der Mutter lebe. Man muss also nicht nur gut verdienen, sondern auch brav nach katholischem Vorbild verheiratet sein und zusammen in einem Haushalt leben. Meine Exfreundin kann freilich den Kinderbonus nicht ausschöpfen, da sie als Mutter unseres noch zu versorgenden Kindes Teilzeit arbeitet.



Im Klartext, etwa 20 % der Kinder kommen alleine deswegen nicht in den Genuss der vollen 1.500 Euro, weil ihre Eltern getrennt von einander leben. Das nenne ich dann antiquierte Politik der Charakterlosen!



Integrität ist in diesem Land Mangelware. Leistungsfreies Händeaufhalten dagegen hat Hochkonjunktur!