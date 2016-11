Rückzieher erzürnen Anhänger. Bild: afp Startseite Politik Außenpolitik US-Wahl USA: Radikale Rechte sind zornig auf Donald Trump WASHINGTON/NEW YORK. Amerikas Rechtsradikale sind bitter enttäuscht von "ihrem" Kandidaten Donald Trump. Dieser hat sich nach der Absage der von ihm angekündigten juristischen Verfolgung seiner Konkurrentin Hillary Clinton und nach dem Rückzug aus der Totalkritik am Klimaschutz nun von den Extremgruppen der US-Rechten distanziert. 24. November 2016 - 00:05 Uhr

US-Präsidentschaftswahl 2016 Am 8. November wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. Hier finden Sie dazu alle aktuellen Meldungen und Hintergrundberichte.

Trump dürfte inzwischen auch auf Experten und nicht nur auf Wahlkampfstrategen hören, denn nachdem er anfangs nur über Twitter mit der Öffentlichkeit kommuniziert hatte, traf er sich mit Journalisten der "New York Times" zum Interview und mit anderen Medien zur Aussprache. Das Treffen war zwar angeblich ein "Desaster", die "New York Post" empfand es als vergleichbar mit einem "Erschießungskommando". Doch neben der Beschimpfung kritischer Medien gab es auch Informationen, die auf weniger radikale Politik hindeuten.

So wollte Trump zwar Ermittlungen in der Affäre Clinton um dienstliche E-Mails, die sie als Außenministerin über einen privaten Server laufen ließ, nicht ausschließen. Aber: "Ich will die Clintons nicht verletzen. Sie hat so viel durchgemacht und viel gelitten, in vielerlei Hinsicht." Trumps öffentliche Forderung "Lock her up", also "Sperrt sie ein", war einer der brutalsten und wirkungsvollsten Slogans im Wahlkampf gewesen.

Auch bei seiner Ablehnung des Klimaschutzes zog Trump zurück: Der Klimawandel könne auch menschengemacht sein. Es hänge alles davon ab, wie viel davon. Er stehe der Prüfung der Klimaabkommen, die er kündigen wollte, offen gegenüber.

Nach "Heil Trump" auf Distanz

Zuletzt geriet Trump massiv unter Druck, als ein Video mit der Rede eines Ideologen der "alt-right"-Bewegung, der alternativen Rechten, an die Öffentlichkeit gelangte. Richard B. Spencer rief darin dem Publikum zu: "Heil Trump! Heil unserem Volk! Sieg Heil". Trump ging daraufhin auf Distanz: "Ich will dieser Gruppe keinen Auftrieb geben, und ich erkenne sie nicht an." Aber Trumps Chefstratege im Weißen Haus wird jener Stephan Bannon sein, der als Chef des Medienportals "Breitbart News" die Plattform für die "alt-right"-Bewegung gebildet hatte. Bannons Nachfolger warfen Trump nun vor, sein "Versprechen gebrochen" zu haben. Eine andere Rechtsaußen-Plattform warf ihm "Betrug" vor.

Experten raten Clinton zur Anfechtung

Eine Reihe von Computer-Experten und Universitätsprofessoren hegen den schwerwiegenden Verdacht, dass Hacker die US-Präsidentenwahl manipuliert haben könnten – und sie raten daher der unterlegenen Kandidatin Hillary Clinton zur Wahlanfechtung.

Laut dem TV-Sender CNN und der britischen Zeitung „Guardian“ betreffe das die heiß umkämpften und letztlich wahlentscheidenden „Swing States“ Wisconsin, Michigan und Pennsylvania.

Die Computer-Spezialisten wollen demnach herausgefunden haben, dass die Wahlergebnisse für Clinton in diesen drei Staaten auffällig deutlich von anderen Staaten abwichen – und in diesen drei Staaten gaben die Wähler ihre Stimme elektronisch ab, in anderen Staaten per Stimmzettel.

In Wisconsin, das 28 Jahre in demokratischer Hand war, lag Trump am Ende mit 47,9 Prozent einen Prozentpunkt vor seiner Konkurrentin Clinton, in Pennsylvania war es etwas mehr als ein Prozentpunkt. In Michigan fiel das Ergebnis noch knapper aus: Dort verlor Clinton mit 0,3 Prozentpunkten.

Ein Dokument, das die Ungereimtheiten auflistet, wurde Clintons Team bereits übergeben – auch ihr Wahlkampfmanager John Podesta wurde informiert.

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.