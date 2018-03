Zumindest bis 2024 ist Putins Macht gesichert

MOSKAU. Bei der russischen Präsidentenwahl am Sonntag wird nur die Wahlbeteiligung interessant sein.

Trotz seinem autoritären Regierungsstil genießt Kremlchef Putin noch immer hohes Ansehen im Land. Bild: APA

In Russland wird am Sonntag gewählt. Der Sieger steht aber längst fest: Wladimir Putin wird als russischer Präsident in seine vierte Amtszeit gehen. Spannend ist nur die Frage, wie hoch er gewinnen wird.

Warum findet die Wahl ausgerechnet am 18. März statt?

Die Wahl wurde auf den 18. März gelegt, weil sich die Annexion der Krim durch Russland an diesem Tag offiziell zum vierten Mal jährt.

Wie wird die Wahl in dem flächengrößten Staat der Erde überhaupt organisiert?

Um 8 Uhr werden im ganzen Land 96.000 Wahllokale geöffnet, in denen die Russen bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben können – aber in elf Zeitzonen. Zwischen dem Beginn der Wahl auf der Halbinsel Kamtschatka und dem Ende im westlichsten Teil Russlands, der Exklave Kaliningrad, liegen 22 Stunden. Sogar auf der Raumstation ISS wird der Kosmonaut Anton Schkaplerow seine Stimme abgeben. Erste Ergebnisse liegen kurz nach 19 Uhr MEZ vor. Es ist eine direkte Wahl. Sollte kein Kandidat die absolute Mehrheit erzielen, gibt es am 8. April eine Stichwahl.

Wie viele Gegenkandidaten hat Putin?

Zwar gibt es außer Putin sieben weitere Kandidaten, aber es ist nicht zu erwarten, dass einer von ihnen eine Chance hat. Sie dienen lediglich dazu, der Wahl eine internationale Legitimation zu geben und die Stimmen der Unzufriedenen zu kanalisieren. Die wirklichen Gegner hat der Kreml längst ausgeschaltet. Putin-Kritiker wurden weggesperrt (Michail Chodorkowski), ermordet (Boris Nemzow) oder leben im Exil (Garri Kasparow). Der wichtigste Oppositionelle, Alexej Nawalny, ist erst gar nicht zu den Wahlen zugelassen.

Warum ist die Wahlbeteiligung so wichtig für Putin?

Eine hohe Wahlbeteiligung soll zeigen, dass er Rückhalt in der eigenen Bevölkerung hat. Bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2012 lag die Wahlbeteiligung bei rund 65 Prozent. Eine jetzt signifikant niedrigere Zahl würde den Kreml nervös machen. Die Angst vor Massenprotesten ist groß.

Wird es am Sonntag Wahlfälschungen geben?

Da der Wahlkampf nach einem festen Drehbuch stattfand, sind Manipulationen nur das letzte Mittel. Neben dem Einwurf zusätzlicher Stimmzettel durch kremltreue Beamte ist das sogenannte "Karussell" die bekannteste Methode. Dabei wird dem Wähler ein materieller Anreiz geboten, einen bereits ausgefüllten Stimmzettel in die Urne zu stecken und dem Karussell-Organisator den eigenen unberührten Zettel zu übergeben. Dieser füllt den leeren Stimmzettel aus und übergibt ihn dem nächsten Wähler. Oft wird diese Methode mehrfach wiederholt, indem Wähler mit Bussen von einem Wahllokal zum anderen gekarrt werden.

Trotz seinem autoritären Regierungsstil genießt Putin im Land noch immer großes Ansehen. Warum?

Putin ist schon so lange Amt, dass jene Russen, die zu seinem Amtsantritt im Jahr 2000 geboren wurden, schon selbst wählen können. Sie haben keinen anderen Präsidenten erlebt, viele können sich auch gar keinen anderen vorstellen. Die ältere Bevölkerung erinnert sich mit Schrecken an das Chaos der Jelzin-Ära. Unter Putin haben sie zumindest Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung bekommen. Putin hat das einst marode Land zur Großmacht gemacht und in den Kriegen in der Ukraine und in Syrien militärische Stärke gezeigt.

Werden die Londoner Gift-Affäre und die neue anti-russische Front des Westens Putin schaden?

Das einfache Volk ist außenpolitische Skandale gewöhnt. Westliche Anschuldigungen von über dem Donbass abgeschossene Passagiermaschinen, im olympischen Sotschi vertauschten Dopingproben oder Morden an Oppositionellen regen in Russland niemanden mehr auf. Im Gegenteil: Sie stärken das Wir-Gefühl und bieten Putin die Chance, sich als starken Mann feiern zu lassen.

Wird das nun die letzte Amtszeit Putins?

Laut derzeitiger Gesetzeslage darf Putin bei der Präsidentenwahl 2024 nicht mehr kandidieren. Doch Putin ist erst 65 Jahre, topfit und liebt die Macht. Eine erneute Kandidatur per Verfassungsänderung wäre also keine Überraschung. Zumal der Kremlchef noch keinen Nachfolger aufgebaut hat.

Mehr zum Thema

Die Festung Kreml

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema