Zittersieg für SPD-Chef Martin Schulz: Parteitag votierte für Große Koalition

BONN. Auf Drängen der Skeptiker stellen die Sozialdemokraten der Union Zusatz-Forderungen.

SPD-Führung bei der Abstimmung – in der ersten Reihe v.l. Andrea Nahles (Fraktionschefin), Martin Schulz, Malu Dreyer (Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz). Bild: dpa

Die komplette Parteiprominenz hatte für ein Ja geworben. Doch SPD-Chef Martin Schulz schaffte es nicht, in seiner knapp einstündigen Rede die Delegierten mitzureißen. Dennoch gab es bei der Abstimmung auf dem Sonderparteitag in Bonn eine Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU. 362 Delegierte stimmten dafür, 279 dagegen. Die deutschen Sozialdemokraten könnten damit doch wieder in eine – ungeliebte – GroKo (Große Koalition) gehen.

SPD-Chef Martin Schulz kündigte den Unionsparteien einen harten Kurs bei den bevorstehenden Gesprächen an. "Wir sind natürlich alle erleichtert", sagte Schulz nach der Abstimmung. In den Verhandlungen selbst will Schulz weitere SPD-Positionen geltend machen. "Die Unionsparteien werden sich darauf einstellen müssen, dass die Koalitionsverhandlungen genauso hart werden wie die Sondierungsverhandlungen", erklärte der SPD-Chef. Nachverhandlungen schlossen Unions-Vertreter gestern aber bereits aus.

Mitglieder haben das letzte Wort

Vor dem Votum hatte Schulz noch einmal das Wort ergriffen. Die Debatte sei "ein Schlüsselmoment in der jüngeren Parteigeschichte" gewesen. An die Skeptiker gerichtet meinte er: "Man muss nicht um jeden Preis regieren, aber man darf auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen."

Die Verhandlungen über eine Neuauflage der GroKo können damit in den nächsten Tagen beginnen und im besten Fall im Februar abgeschlossen werden. Danach muss aber noch eine hohe Hürde überwunden werden: Die mehr als 440.000 SPD-Mitglieder stimmen über den Koalitionsvertrag ab und haben damit das letzte Wort.

Schulz hatte in einer kämpferischen Rede für eine GroKo geworben. Sein schärfster Widersacher Kevin Kühnert hatte an die Genossen appelliert, trotz weitreichender Folgen nicht vor einem Nein zurückzuschrecken. Der Leitspruch des Juso-Chefs für die Abstimmung: "Heute einmal ein Zwerg sein, um künftig wieder Riesen sein zu können." Damit spielte er auf CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an, der den Jusos einen "Zwergenaufstand" vorgeworfen hatte.

Video: Beim SPD-Parteitag wurde für Koalitionsverhandlungen mit CDU, CSU gestimmt. Der Hauptgrund ist, dass sich die Parteispitze fast geschlossen dafür ausgesprochen hat, berichtet Birgit Schwarz (ORF).

Die leidenschaftlichste Rede hielt Fraktionschefin Andrea Nahles. Die Bürger würden der SPD "den Vogel" zeigen, wenn sie sich trotz guter Sondierungsergebnisse für eine Neuwahl entscheide, sagte sie. In den Koalitionsverhandlungen könne noch mehr für die SPD herausgeholt werden. "Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite."

Schon jetzt dauert die Regierungsbildung so lange wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Erst scheiterten die Sondierungen über eine Jamaika-Koalition. Zu den Sondierungen zwischen Union und SPD kam es erst nach einer Kehrtwende von Schulz, der die SPD ursprünglich in Opposition führen wollte.

