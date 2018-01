Zeman muss in die Stichwahl gegen einen Chemiker

PRAG. Die Präsidentenwahl in Tschechien wird erst Ende Jänner entschieden, die Wahl wird spannend.

Milos Zeman liegt klar vorne. Bild: APA/AFP

Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl klar gewonnen. Der 73-Jährige kam beim zweitägigen Urnengang am Freitag und Samstag auf 38,6 Prozent der Stimmen – bei einer Wahlbeteiligung von 62 Prozent. Der zweite Platz ging mit 26,6 Prozent erwartungsgemäß an den früheren Direktor der Wissenschaftsakademie, Jiri Drahos. Der 68 Jahre alte Chemieprofessor fordert nun am 26./27. Jänner in der Stichwahl das amtierende Staatsoberhaupt heraus.

Das Stechen in zwei Wochen wird spannend: Zwar hat Zeman die erste Runde mit großem Vorsprung gewonnen, allerdings kann man laut Medien damit rechnen, dass die Kandidaten auf Platz drei bis sechs sowie ihre Wähler eher Drahos bevorzugen. Ex-Premier Mirek Topolanek, der in der ersten Runde auf nur 4,2 Prozent kam, hat dazu bereits aufgefordert. Zeman gewann in allen Landesteilen außer in Prag. In der Hauptstadt gewann Drahos, der zudem bei den Auslands-Tschechen vorne lag.

Laut einer aktuellen Umfrage des Prager Meinungsforschungsinstituts "STEM/MARK", die allerdings vor dem ersten Wahlgang erhoben worden war, wird das Stechen ein spannender Zweikampf: Demnach wollen 48 Prozent für Drahos stimmen – und nur 42 Prozent für Zeman. Unentschlossen zeigten sich noch zehn Prozent.

Babis unterstützt Amtsinhaber

Der geschäftsführende Regierungschef Andrej Babis hat sich hingegen für eine Unterstützung Zemans ausgesprochen. Er riet dem Amtsinhaber jedoch, sich klar gegen eine Orientierung Tschechiens in Richtung Osten auszusprechen. Zeman solle klarstellen, dass es bei seinen jüngsten Besuchen in Russland und China um eine Unterstützung tschechischer Unternehmer gegangen sei, betonte Babis.

Babis, der Chef der liberal-populistischen Protestpartei ANO, betonte zudem, dass die Außenpolitik des Landes der Regierung obliege, berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK. Er riet Zeman außerdem dazu, sich von mehreren Mitarbeitern zu distanzieren. Namen nannte Babis nicht. Laut Medien gehören der Präsidentschaftskanzlei unter anderem ein dubioser Geschäftsmann und ein früherer hochrangiger Lukoil-Mitarbeiter mit Kreml-Nähe an.

