Wie gefährlich wird der Syrien-Konflikt? USA auf der Suche nach einer Strategie

WASHINGTON / DAMASKUS. Experten diskutieren vier mögliche Szenarien, wie es nach den US-Luftschlägen weitergeht.

Die USA kündigten an, Verbrechen gegen Menschlichkeit zu ahnden. Bild: APA/AFP/ABD DOUMANY

Mit dem US-Luftangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt hat US-Präsident Donald Trump eine 180-Grad-Wende in der Syrien-Politik vollzogen. Doch nun herrscht große Unsicherheit, was dieser Schritt für die Entwicklung im syrischen Bürgerkrieg und im Verhältnis zu Russland bedeutet. In den USA wird noch immer an einer konkreten Syrien-Strategie gearbeitet. Experten diskutieren vier mögliche Szenarien für Syrien.

1. Der Konflikt weitet sich aus: Internationale Beobachter warnen vor einer Ausweitung des Konflikts. Denn anfangs hatte die US-Regierung noch von einem einmaligen Militärschlag gesprochen. Dann aber warnte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, dass die USA weitere Schritte setzen könnten, sollte es einen erneuten Giftgaseinsatz geben. Möglicherweise müsste Trump tatsächlich erneut reagieren, sollte es einen erneuten Zwischenfall geben, glaubt ein EU-Diplomat. Zu den Befürchtungen einer militärischen Eskalation passt, dass die russische Regierung auch die Kommunikation mit der amerikanischen Luftwaffe über Angriffe beider Länder auf Stellungen der islamistischen Extremistenmiliz IS ausgesetzt hat. Diese ist wichtig, um Kollisionen von Kampfjets beider Staaten zu verhindern. Zugleich hat Moskau angekündigt, die Luftabwehrfähigkeit der syrischen Armee aufzustocken, und eine Fregatte mit Lenkwaffen vor die syrische Küste verlegt.

2. Trump belässt es bei einem Schlag: Eine andere Annahme lautet, dass Trump sein politisches Ziel mit dem Angriff bereits erreicht hat und es dabei belassen wird. So glaubt der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Volker Perthes, dass es dem amerikanischen Präsidenten um die Demonstration ging, dass harten Worten manchmal auch harte militärische Aktionen folgen. Es wäre nicht das erste Mal. Schon Amerikas ehemaliger Präsident Bill Clinton nutzte 1998 Einmalangriffe auf den Sudan und Afghanistan als Mittel – angeblich, um eine Fabrik zur Herstellung von Grundstoffen für Nervengas und islamistische Ausbildungslager zu treffen. Innenpolitisch erntete Trump für seine Aktion prompt Zustimmung quer durch die politischen Reihen, selbst von seinem innerparteilichen Erzfeind John McCain.

3. Eine politische Lösung wird gefunden: Könnte Amerikas Demonstration militärischer Handlungsbereitschaft auch den Boden für eine friedliche Lösung des syrischen Bürgerkriegs ebnen? Es gibt EU-Diplomaten, die derzeit auf solch einen auf den ersten Blick paradox anmutenden Effekt setzen. Zwar reagierte Moskau auf den Angriff erwartungsgemäß kritisch. Dennoch, so die Diplomaten, habe Russland sich schon 2013 unzufrieden mit seinem Verbündeten Assad angesichts möglicher Verstrickungen in Giftgaseinsätze gezeigt. Damals veranlasste vor allem der Druck aus Russland, dass Assad die meisten seiner Chemiewaffenbestände vernichten ließ. Russland habe zwar seit 2015 seine militärische Präsenz in Syrien erhöht und mit dem Astana-Prozess die Zuständigkeit für Friedensgespräche an sich gezogen, sagt ein Diplomat. Aber letztlich sei Moskau dabei genauso gescheitert wie zuvor der Westen.

4. Alles bleibt, wie es war: Einer vierten Interpretation folgend wird sich gar nichts ändern. Amerikas Antwort auf den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff wäre nach dieser Lesart nicht als regionales, sondern als globales Signal zu lesen. Dahinter steckt die Annahme, dass in Trumps Team nach der Entfernung des rechtskonservativen Ideologen Steven Bannon aus dem Nationalen Sicherheitsrat zugunsten von Experten aus Geheimdiensten und dem Militär zunehmend ein strategischer Ansatz in der Sicherheitspolitik verfolgt wird. Die Trump-Außenpolitik wäre nach dieser Deutung nach Wochen der Irritation auf den traditionellen amerikanischen Weg eingeschwenkt: Die Bedeutung der NATO wird wieder hervorgehoben. Die isolationistischen Äußerungen Trumps aus dem Wahlkampf würden damit korrigiert. Dazu würde passen, dass auch außerhalb Syriens zunehmend traditionelle Muster zu erkennen sind. So hat Trump in den Beziehungen zu Russland die eigentlich angestrebte Verbesserung vorläufig wieder beendet – wohl auch aus innenpolitischen Gründen, weil ihm eine zu enge Verbindung zu Moskau vorgeworfen wird. Im Ukraine-Konflikt hält Trump an den Sanktionen gegen Russland fest.

1 Kommentar (1077) · 11.04.2017 03:59 Uhr von Wellington· 11.04.2017 03:59 Uhr Putin lässt sich einen amerikanischen Militärschlag in seinem Gebiet nicht gefallen. Dies wurde auch klar ausgedrückt, denn man lies den USA ausrichten, dass die rote Linie überschritten sei.



Putin hat viele Möglichkeiten sich zu revanchieren, Ukraine, Militärbasen der USA/Nato/Europa sind überall. Die USA handeln nicht sonderlich klug, China freut sich ja ohnehin schon über den zusätzlichen Handel mit Putin.



Putin wird den Vorfall selber untersuchen und danach handeln - diese Vorgangsweise hätte man sich von den USA erhofft. So ist es die gleiche Rambo-Vorgangsweise wie immer (Irak, Lybien usw.), einfach extrem schmutzig, weit entfernt von jedem Völker oder Menschenrecht!



Einen Atomkrieg, ja nicht einmal einen begrenzten Schlag mit Atomwaffen kann sich Trump leisten, denn dann gibt es keinen Gewinner mehr, egal auf wessen Boden! Selbst wenn man noch abwehren kann/könnte, verliert die USA und erntet den Fallout.....Damit wäre wohl die Weltherrschaft der USA zu Ende. Antwort schreiben

