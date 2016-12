Wegen Fake News: Pakistan droht Israel mit Atomwaffen

Das berichtete "Spiegel Online" am Sonntag. Die Online-Seite "AWD-News" hatte am 20. Dezember die Meldung verbreitet, dass der "israelische Verteidigungsminister Moshe Yaalon" gedroht hätte, Pakistan mit Nuklearwaffen zu zerstören, falls das Land Bodentruppen nach Syrien schicken würde.

Die Meldung, die nicht nur Rechtschreibfehler enthielt, war offenbar frei erfunden. Trotzdem drohte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif am Freitag per Twitter: Auch Pakistan sei eine Nuklearmacht.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH