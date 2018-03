"Weg zum Brexit": Theresa May strebt umfassendes Handelsabkommen an

Premierministerin machte aber klar, sich von EU-Regeln und Standards lösen zu wollen.

Theresa May bei ihrer Grundsatzrede zum Brexit. Bild: Reuters

Die Eiswinde und Schneestürme, die Großbritannien zurzeit heimsuchen, machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Premierministerin Theresa May wollte ihre Grundsatzrede zum Brexit in Newcastle halten, zog dann aber das prächtige "Mansion House" in London als Schauplatz für ihren Versuch vor, den "Weg zum Brexit" zu erläutern.

Lange hatten die Verhandlungspartner in der EU darauf warten müssen, wie sich das Königreich die künftige Beziehung vorstellt. Seine Ambitionen für einen Freihandelsvertrag sind groß. Es wolle "das breiteste, tiefste Abkommen, das möglich ist, das mehr Sektoren umfasst und stärker kooperiert als irgendein Freihandelsabkommen weltweit."

Ökonomische Partnerschaft

Solch eine ökonomische Partnerschaft sei machbar, "weil sie sowohl im Interesse der EU als auch in unserem liegt und wir von einem einzigartigen Startpunkt anfangen, wo wir am ersten Tag die gleichen Gesetze und Regeln haben." Allerdings will und wird, machte May klar, Großbritannien dereinst ausscheren und ein "separates rechtliches System" ansteuern, soll heißen: sich von den Regeln, Vorgaben und Standards der EU lösen. Sie verfolgt einen Drei-Körbe-Ansatz, wonach die Anbindung an Brüssel je nach Wirtschaftssektor sehr eng, lose oder gar nicht ausfallen soll. May will eine partielle Divergenz: In Bereichen wie Landwirtschaft, Fischerei oder Finanzwirtschaft möchte man von den EU-Vorgaben abweichen, während man in Sektoren wie der Automobilbranche oder dem Datenaustausch auf Linie bleibt. Sie strebt eine künftige Handelsbeziehung an, die nicht auf eine Zollunion hinausläuft, sondern auf ein Freihandelsabkommen, einschließlich eines Zoll-Arrangements, das für das Königreich maßgeschneidert werden müsste.

Die Premierministerin führte zudem fünf Tests an, die ein künftiger Deal mit der EU bestehen müsse. Dazu gehöre, dass er das Referendum-Resultat respektiert, indem man die Kontrolle "über Großbritanniens Grenzen, Gesetze und Geld" zurückgewinnt. Der Deal müsse dauerhaft sein, sich positiv auf Jobs und Sicherheit auswirken und Großbritannien als eine "moderne, weltoffene und tolerante Demokratie" stärken. Schließlich solle er die Staatengemeinschaft, gemeint war der Bund von England, Schottland, Wales und Nordirland, festigen.

Nordirland-Frage bleibt offen

Und Nordirland? Die Notwendigkeit, eine harte Grenze zwischen der Provinz und der Republik Irland zu vermeiden, war bisher einer der großen Stolpersteine der Brexit-Verhandlungen. Die Premierministerin hatte dazu nicht viel zu sagen, verwies auf die Vorschläge vom Sommer, als Großbritannien eine technologische Lösung andachte, und appellierte ansonsten, gemeinsam eine Lösung zu finden.

