Wahlkampf in Italien zu Ende: Renzi warnt vor Populismus

ROM. Der lange italienische Wahlkampf geht zu Ende. Die an den Parlamentswahlen am Sonntag beteiligten politischen Kräfte haben am Freitag ihre letzten Appelle an die Wählerschaft gerichtet.

Der Chef der regierenden Sozialdemokraten, Matteo Renzi, warnte vor Extremisten an der Macht. Bild: ALBERTO PIZZOLI (APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI)

Die populistische Fünf Sterne-Bewegung schloss die Wahlkampagne mit einer großen Veranstaltung im Herzen Roms.

Der Chef der regierenden Sozialdemokraten, Matteo Renzi, warnte vor Extremisten an der Macht. "Ohne die PD als stärkste Einzelpartei droht Italien eine extremistische Regierung (...) Hier geht es um die Zukunft des Landes", argumentierte Renzi im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Freitagsausgabe). Die Stimme für seine PD sei eine "Garantie für die Zukunft Italiens". "Entweder gewinnen wir oder sie: Ich nenne sie Extremisten und nicht Populisten. Es wäre eine Katastrophe für das Land, daher muss die PD die stärkste Einzelpartei im Parlament sein", sagte Renzi. Er dementierte, dass er den PD-Chefposten abgeben könnte, sollte seine Partei eine Niederlage hinnehmen müssen. "Ich bleibe bis Ende meines Mandats 2021 im Amt", bekräftigte er.

Auch Premier Gentiloni betonte, dass es bei den Parlamentswahlen am Sonntag um ein Duell zwischen dem PD und den Populisten gehe. Dies seien die wichtigsten Wahlen der vergangenen 25 Jahre in Italien . "Hier entscheidet man, ob wir auf dem Weg der Marktwirtschaft, einer offenen Gesellschaft und eines nachhaltigen Wohlfahrtsstaates weitermachen wollen", erklärte Gentiloni im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Freitagsausgabe).

Im Fall eines Sieges populistischer Kräfte wäre die Gefahr politischer Instabilität und Neuwahlen in Italien groß. Der beliebte Gentiloni bestritt einen Konkurrenzkampf mit PD-Chef Renzi, der laut Umfragen bei den Italienern in den letzten Monaten stark an Sympathien eingebüßt hat. "Ich denke, dass Renzi sehr große Arbeit als Premier und als PD-Chef geleistet hat", so Gentiloni.

Der Chef der italienischen Mitte-Rechts-Allianz, Silvio Berlusconi, begrüßte indes die Bereitschaft von EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, zum neuen italienischen Ministerpräsidenten aufzurücken, sollte das Bündnis am Sonntag die Parlamentswahlen gewinnen. "In Europa genießt er großen Respekt, Ansehen und Sympathie. Es ist zwar schade, ihn nach Rom zu rufen, weil er in Straßburg sehr gut arbeitet, doch das nationale Interesse hat Vorrang. Mit Tajani wird Italien mehr Prestige in Europa haben. Wir werden Italiens Interessen besser verteidigen können", so der 81-Jährige am Freitag im Interview mit seinem TV-Sender "Canale 5".

Der mit Berlusconi verbündete Lega-Chef Matteo Salvini, der auf das Premieramt hofft, sollte seine Partei besser als die Forza Italia bei den Wahlen abschneiden, bekommt mit Tajani einen zähen Konkurrenten, lässt sich jedoch nicht ermutigen. "Tajani ist ein guter EU-Parlamentspräsident, ich hoffe, dass er weiterhin dieses Amt bekleiden wird", sagte Salvini. Seine europäische Linie sei anders als jene Tajanis: "Wer Tajani als Premier haben will, wählt Forza Italia, wer Salvini lieber als Regierungschef sieht, wählt die Lega".

Der Fünf Sterne-Gründer Beppe Grillo meinte, die Italiener stünden vor der Wahl zwischen seiner Bewegung und der Berlusconi-Koalition. "Wir haben uns vorgenommen, eine Polit-Kaste nach Hause zu schicken, die die Demokratie in unserem Land lahmlegt. Wir wollen uns nicht mehr als Demokratie zweiter Klasse fühlen, wo das Volk nichts zu entscheiden hat", schrieb Grillo in seinem Blog. Der Fünf-Sterne-Spitzenkandidat Luigi Di Maio versicherte, dass ein Austritt Italiens aus dem Euroraum kein Thema sei. "Wir wollen in der EU und im EU-Währungsraum bleiben, jedoch eine Reihe von Verträgen neu verhandeln, wie jene, die die Drei-Prozent-Defizitschwelle vorsieht", sagte Di Maio.

Der Präsident der italienischen Bischofskonferenz CEI, Kardinal Gualtiero Bassetti, rief unterdessen die Italiener auf, sich an den Wahlen zu beteiligen. "Wir leben in einer Demokratie. Wir haben die Pflicht, uns zu informieren und uns eine Meinung zu bilden. Zu wählen, bedeutet, eine Meinung auszudrücken", so Bassetti.

46,5 Millionen Italiener sind am Sonntag zu Parlamentswahlen aufgerufen. Gewählt wird von 7 bis 23 Uhr. Nach Schließung der Wahllokale beginnt sofort die Zählung der Stimmen für den Senat, danach die der Stimmen für die Abgeordnetenkammer. Mit dem endgültigen Wahlergebnis wird am Montagvormittag gerechnet.

