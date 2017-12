Vom Weltfußballer zum Staatschef

MONROVIA. George Weah wird neuer Staatspräsident von Liberia – der frühere Stürmerstar vom AC Mailand erhielt 61,5 Prozent der Stimmen und gibt dem Land neue Hoffnung.

Weahs Anhänger hoffen nun auf ein besseres Leben. Bild: APA/AFP

Es ist der erste friedliche Machtwechsel in Liberia seit 1944. George Weah, der einstige Weltfußballer und afrikanische Fußballer des Jahrhunderts, wird neuer Präsident. 61,5 Prozent der Wähler gaben dem 51-Jährigen im zweiten Wahlgang ihre Stimme. Sein Gegenkandidat und bisheriger Vizepräsident des Landes, Joseph Boakai, kam auf nur 38,5 Prozent.

"Wer auf dem Spielfeld eine derartige Laufbahn hingelegt hat, der wird auch unser Land retten können", sagen seine Anhänger, die den Wahlsieg jubelnd und tanzend feierten. Für sie verkörpert der Ex-Fußballstar die Hoffnung auf ein besseres Leben: ein starker, reicher Mann, der einst mittellos war wie sie und das bitterarme Land nun in eine glorreichere Zukunft führen soll. Weah, so sagen seine Fans in den Slums Monrovias, wo er einst selbst mit 13 Geschwistern aufwuchs, verstehe ihr Schicksal. Er werde in dem von den Folgen zweier Bürgerkriege und von Ebola gebeutelten Land für mehr Gerechtigkeit sorgen. Im Wahlkampf spielte er diese Hoffnung auch als seine größte Trumpfkarte aus: Er sei schließlich selbst ein "Opfer der Armut" gewesen, betonte der als "Mister George" verehrte Ex-Fußballer, und versprach Jobs und den Wiederaufbau der Infrastruktur.

Im Fußball alles erreicht

Weah hat im Fußball so gut wie alles erreicht: Er feierte in den 90er-Jahren als Stürmer mit Paris Saint-Germain und dem AC Mailand Erfolge, er wurde zum Weltfußballer und Afrikas Fußballer des Jahrhunderts gewählt. Seine politische Karriere verlief trotz seiner enormen Popularität aber eher schleppend. 2005 bewarb sich Weah vergeblich um das Präsidentenamt in Liberia – er musste sich Ellen Johnson Sirleaf geschlagen geben, die als erste Frau an die Spitze eines Staates in Afrika gewählt wurde. Auch 2011 scheiterte Weah mit seiner Kandidatur für das Amt des Vizepräsidenten.

Doch ein Fußballprofi gibt sich so schnell nicht geschlagen: Die zwölf Jahre seit seinem Eintritt in die Politik ließ er nicht nutzlos verstreichen. Er machte als 40-Jähriger die Matura nach, setzte noch ein Betriebswirtschaftsstudium drauf und ließ sich schließlich zum Abgeordneten im Senat wählen. Keiner sollte mehr sagen, dass er nicht auch bildungstechnisch das Zeug zum Präsidenten habe. "Mir ist die Bedeutung und die Verantwortung der immensen Aufgabe, die ich heute übernehme, bewusst. Der Wandel findet statt", versprach Weah noch in der Wahlnacht. Politiker aus aller Welt gratulierten "Mister George". Es sei ein "großer Moment" für Liberia, twitterte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Kritiker halten Weah vor, sein Programm sei zu vage und er habe sich im Senat zu selten blicken lassen. Weah verweist hingegen darauf, dass er durch dieses Amt politische Erfahrung gesammelt habe. Stirnrunzeln löste auch Weahs Entscheidung aus, Jewel Howard-Taylor zur Vizepräsidentin zu machen. Die Senatorin ist die frühere Frau des berüchtigten Ex-Präsidenten Charles Taylor, der 2012 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 50 Jahren Haft verurteilt wurde.

Armut in Liberia

Nach dem UNO-Index gehört das westafrikanische Land mit rund 4,6 Millionen Einwohnern zu den 15 ärmsten Ländern der Welt. Noch immer leben rund 85 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Die Gesellschaft wächst derweil rasant: 42 Prozent der Liberianer sind unter 15 Jahre. Neben den Folgen des jahrelangen Bürgerkriegs (1989–2003) leidet die Wirtschaft auch unter der schweren Ebola-Epidemie zwischen 2014 und 2016.

