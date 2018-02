Viktor Orban prophezeit den Untergang des Westens

Der Orban kann diese Migranten nicht aufhalten, weil nicht jedes in Ungarn einfahrende Fahrzeug rigide kontrolliert wird - ob jede Person Pass und ev. Visum hat.



In Österreich wird auch nicht jedes Fahrzeug an der Grenze gefilzt. Das geht auch gar nicht, weil sonst der Reiseverkehr und der Warentransport zusammenbricht. So reisen im Jahr - von mir geschätzt - etwa 100.000 Personen illegal nach Österreich ein und sie fahren nach Deutschland weiter, ohne dass sie aufgedeckt werden.