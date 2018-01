Viel Optimismus und ein paar Misstöne begleiten die Sondierer in Berlin

BERLIN. CDU und CSU verhandeln mit der SPD bis Freitag eine Neuauflage der Großen Koalition.

Für die Sondierer Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU) steht viel auf dem Spiel, letztlich geht es um ihre politische Zukunft. Bild: APA/AFP/dpa/JORG CARSTENSEN

Die Verhandler von CDU, CSU und SPD haben sich gestern bereits um 7 Uhr zur zweiten Runde der Sondierungen über eine schwarz-rote Koalition in Berlin getroffen. Bis Freitag soll klar sein, wie es weitergeht.

Seit Sonntag sondieren CDU/CSU und SPD eine Neuauflage der Großen Koalition. Warum?

Eigentlich war nach der Bundestagswahl am 24. September 2017 alles klar: Die SPD geht in Opposition und CDU/CSU verhandeln mit der FDP und den Grünen über eine "Jamaika"-Koalition. Die FDP hat jedoch die Jamaika-Träume zerstört, daher gibt es nur noch die "GroKo" als stabile (und realistische) Koalitionsvariante. Eine Minderheitsregierung scheut Kanzlerin Merkel ebenso wie einen erneuten Urnengang.

Wie schaut der Zeitplan der schwarz-roten Verhandler aus?

Die Sondierungen sollen in der Nacht auf Freitag beendet werden. Ein SPD-Sonderparteitag in Bonn soll am 21. Jänner über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Da eine schwarz-rote Regierung bis Ostern stehen soll, müssten die drei Parteien bis Ende Februar fertig sein. Schließlich muss es bei der SPD noch einen Mitgliederentscheid geben, der drei Wochen dauern und zwei Millionen Euro kosten kann. Bei der CDU dürfte ein Parteitag die finale Entscheidung fällen.

Wie stehen denn die Chancen auf eine Einigung?

Zeit- und Erfolgsdruck sind hoch: Führende Vertreter aller drei Seiten äußerten sich vor Beginn daher grundsätzlich optimistisch, pochten aber auf ihre jeweiligen Kernforderungen. Das war nicht anders zu erwarten. Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz wissen aber auch, dass ihre politische Zukunft auf dem Spiel steht. "Wenn das jetzt schiefgeht, ist meine politische Karriere zu Ende", sagte etwa SPD-Chef Schulz laut "Bild"-Zeitung in einem Gespräch mit Merkel und Seehofer. Der CSU-Chef soll darauf geantwortet haben: "Nicht nur deine."

Klingt nach viel Optimismus. Gibt es gar keine Querschüsse?

Oh doch, viele sogar: Die Jusos machen gegen die "GroKo" mobil. Die Thüringer Landes-SPD hat diese Koalition per Beschluss abgelehnt. Und in der besonders einflussreichen SPD in Nordrhein-Westfalen gibt es enorme Widerstände. Auch in der CDU gibt es Bedenken. Nicht wenige in der Merkel-Partei fürchten, dass die Union große Zugeständnisse an die SPD machen muss. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warnte gestern vor einer Umverteilung von Steuergeldern und zusätzlichen Belastungen für Firmen.

Was sind denn die Knackpunkte in den Sondierungen?

Ein zentraler Punkt ist der Familiennachzug. Die Union will ihn für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus weiter nicht zulassen, die SPD dagegen schon. Streit gibt es auch über die Forderung der CSU, Asylwerbern die Sozialleistungen zu kürzen. Umstritten ist auch die Altersfeststellung von angeblich minderjährigen Flüchtlingen.

Im Bereich Gesundheit will die SPD alle Menschen auf die gleiche Weise versichern und dazu eine Bürgerversicherung einführen. Die Union ist strikt dagegen und will am Nebeneinander von gesetzlicher und privater Versicherung festhalten. Ein wichtiges Anliegen der SPD ist die Einführung einer Solidarrente, also einer Mindestrente für langjährig Versicherte. Die Union lehnt dies ab.

Was sagen denn die Deutschen zu den Sondierungen?

Die Mehrheit der Bürger geht mittlerweile von der Bildung einer erneuten Großen Koalition aus. 53 Prozent der Befragten rechnen laut einer Emnid-Umfrage für "Bild am Sonntag" damit. 34 Prozent sahen das nicht so, 13 Prozent waren sich unsicher oder machten keine Angaben.

54 Prozent der Befragten rechneten außerdem damit, dass sich eine neue Große Koalition positiv auf Deutschland auswirken wird. Negative Auswirkungen befürchteten 33 Prozent.

