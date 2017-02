Vertraute Töne im Duell um Frankreich

„Ni droite, ni gauche.“ Weder rechts, noch links. Dieser Slogan eint Marine Le Pen und Emmanuel Macron. Ansonsten haben die beiden heißesten Anwärter auf die französische Präsidentschaft, erster Wahlgang am 23. April, jedoch kaum etwas gemein. Ein Duell, fernab der großen politischen Parteien.

Front-National-Chefin Marine Le Pen bei ihrem Wahlkampf-Auftritt in Lyon Bild: JEFF PACHOUD (APA/AFP/JEFF PACHOUD)

Sie, die Nationalistin aus den Reihen der Front National mit Anti-EU-Kurs. Er, der sozialliberale Polit-Jungstar.

Der ehemalige Wirtschaftsminister Emmanuel Macron gründete ein Jahr vor der Wahl die Partei „En Marche!“ und gilt spätestens seit der Affäre rund um den konservativen Kandidaten Francois Fillon (nachrichten.at berichtete) als Favorit auf die Nachfolge von Francois Hollande. Zwar wird Le Pen für den ersten Wahlgang ein Sieg mit etwa 26 Prozent vorausgesagt (21 Prozent für Macron), jedoch würden rund zwei Drittel aller Franzosen bei der Stichwahl am 7. Mai zu Macron tendieren. Fillon und dem Linkssozialisten Benoit Hamon werden keine Chance eingeräumt, in Runde zwei zu kommen.

Die Wahlkampf-Veranstaltungen am vergangenen Wochenende in Lyon läuteten die heiße Phase ein und bestätigten das vorherrschende Bild der Chancenverteilung. Internationale Medien wollen Macron als Punktsieger ausgemacht haben.

Fangesänge, Fahnen, Feuerwerk: Die Atmosphäre erinnerte da wie dort an Basketball- oder Handballspiele (siehe Videos unten).

Die Parolen beider Seiten sind jedoch altbekannt. Während die Rechtspopulisten mit unter anderem „La France d’abord“ (Frankreich zuerst) bei Donald Trump Anleihe nehmen, wandelt „En Marche!“ mit „Oui, on peut!“ („Yes, we can!“) auf den Spuren Barack Obamas. „Ni droite, ni gauche“ sei somit nur als Versuch zu werten, sich als Wahloption der Mitte zu positionieren.

Nächste Zerreißprobe für die EU

Le Pen wetterte in Lyon einmal mehr gegen „die Herrschaft der Banken“ sowie „den islamistischen Terror“. Die 48-jährige Chefin der Front National strebt noch in diesem Jahr ein Referendum über einen Austritt Frankreichs aus der EU („Frexit“) an. Im Sommer solle die „Nationale Priorität“ in der Verfassung verankert werden, die Migranten bei Jobs, Kindergeld und Sozialwohnungen benachteiligen würde.

Anders Macron, der sich weniger über sein Programm profiliert. „Ich will eine europäische Verteidigung, eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland“, sagte der 39-jährige, der als jüngster Präsident der fünften Republik in die Geschichte eingehen könnte. „Macron ist weniger Programm als ein Lebensgefühl“, bringt es die „Süddeutsche Zeitung“ auf den Punkt. Doch gerade „Gefühlspolitik“ ist dieser Tage ohnehin en vogue.

Von Le Pens Auftritt:

10.000 Anhänger bei Macron:

10,000 fans greet presidential hopeful Macron at Lyon rally https://t.co/REw9PN0qu1 pic.twitter.com/gIOdPZK5iF — Ruptly (@Ruptly) 5. Februar 2017

