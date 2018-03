Vergifteter Ex-Spion: May stellte Russland Ultimatum

LONDON. London bestellte den russischen Botschafter ein und forderte bis heute Abend eine "glaubhafte Erklärung".

Beschuldigte Russland: die britische Premierministerin Theresa May. Bild: APA/AFP/PRU/HO

Am Montagmorgen tagte der Nationale Sicherheitsrat unter Vorsitz von Premierministerin Theresa May. Einziger Tagespunkt: der Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergei Skripal. Am späten Nachmittag kam dann die Premierministerin ins Unterhaus, um die Abgeordneten zu informieren. Sie versteckte sich nicht hinter Ausflüchten, man müsse der Polizei genug Zeit für ihre Ermittlungen geben. Stattdessen nannte sie Ross und Reiter: Die britische Regierung macht Russland für die Attacke auf den Exil-Russen und seine Tochter verantwortlich. Man gebe Russland 24 Stunden Zeit, die Sache zu erklären. Danach werde man neue Sanktionen ankündigen.

Die Skripals, sagte May, seien "durch einen Nervenkampfstoff von militärischer Güte vergiftet worden", der zur sogenannten Novichok-Gruppe von Kampfstoffen gehöre. Russland habe diese Art von Nervengift in der Vergangenheit hergestellt und könnte dies immer noch tun. Daher sei die britische Regierung zu der Auffassung gekommen, dass Russland "höchstwahrscheinlich" verantwortlich für den Anschlag auf Sergei und Julia Skripal am 4. März in Salisbury sei.

Entweder handle es sich um eine staatlich sanktionierte Aktion, so May, oder die russische Regierung habe die Kontrolle über den betreffenden Nervenkampfstoff verloren, und er sei in die Hände anderer gefallen. Außenminister Boris Johnson, so May, habe daher den russischen Botschafter einberufen und volle Aufklärung verlangt.

"Dieser Mordversuch", rief May, "mit einem waffenfähigen Nervenkampfstoff in einer britischen Stadt war nicht nur ein Verbrechen gegen die Skripals, es war ein willkürlicher und rücksichtsloser Akt gegen Großbritannien. Wir werden solch einen unverschämten Versuch, unschuldige Zivilisten auf unserem Territorium zu ermorden, nicht dulden." Der Anschlag, sagte sie, sei "vor dem Hintergrund eines bekannten Musters russischer Aggression" geschehen.

Russland spricht von "Märchen"

Sollte es seitens Russlands "keine glaubhafte Erklärung geben, werden wir schlussfolgern, dass diese Aktion gleichbedeutend mit unrechtmäßiger Gewaltanwendung des russischen Staates gegen Großbritannien war." Nach der Ermordung des russischen Ex-Spions Alexander Litwinenko auf britischem Boden 2006 habe man schon eine Reihe von Sanktionen verhängt.

Erfolgt bis heute Abend keine Antwort, will die britische Regierung über weitere Sanktionen beraten und diese morgen verkünden. In einer ersten Reaktion nannte das russische Außenministerium die Anschuldigungen "Märchen".

