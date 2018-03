Van der Bellen beginnt Ukraine-Besuch

KIEW/WIEN. Zwei Wochen nach dem Kreml-Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist Bundespräsident Alexander Van der Bellen am heutigen Dienstag in die Ukraine.

Alexander Van der Bellen und der der ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko (l.). Bild: apa

Der von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) begleitete Präsident will damit ein Zeichen der Unterstützung für die europafreundlichen Führung in Kiew setzen, die in einen Krieg mit pro-russischen Separatisten verstrickt ist.

Video: ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz mit einer Vorschau zum Van der Bellen-Besuch in der Ukraine:

Am ersten Besuchstag trifft Van der Bellen, der von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) begleitet wird, Vertreter der Zivilgesellschaft sowie österreichische Unternehmer und OSZE-Mitarbeiter in Kiew. Das offizielle Besuchsprogramm samt Treffen mit Präsident Petro Poroschenko und Ministerpräsident Wolodymyr Grojsman findet am Mittwoch statt. Kneissl wird ein bilaterales Bildungs- und Kulturabkommen unterzeichnen. Mit Spannung wird erwartet, welche Worte sie zum Thema Krim finden wird, deren Annexion durch Russland sich am Sonntag zum vierten Mal jährt. Für FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist die Krim nämlich "realpolitisch ein Teil Russlands", was "zu akzeptieren" sei.

Van der Bellen freut sich besonders auf die zweite und letzte Station seiner Reise, das westukrainische Lwiw (Lemberg), das er am Donnerstag besucht. Die Hauptstadt des ehemaligen österreichischen Kronlandes Galizien sei "ein Symbol der engen Verbundenheit unserer beiden Länder".

1 Kommentar wickerl (1177) 13.03.2018 08:58 Uhr Im Hinblick darauf dass Poroschenko die Umsetzung des Friedens von Minsk nicht nur nicht erfüllt, sondern auch noch blockiert, damit die Sanktionen aufrecht bleiben, halte ich diesen Besuch nicht nur für geschmacklos sondern auch schädlich. Die Separatisten haben ihren Teil schon geleistet, sie haben die Ukrainer aus dem Kessel von Debalzevo 2014 mit den leichten Waffen abziehen lassen. Antwort schreiben

