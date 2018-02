Union und SPD sind einig – jetzt entscheiden die Mitglieder

BERLIN. Rund 460.000 SPD-Mitglieder stimmen bis Anfang März über den Koalitionsvertrag ab. Geben sie ihr okay, geht die SPD bei der Ressortverteilung als große Siegerin hervor: Die Schlüsselressorts Außen- und Finanzministerium sowie das Ressort für Arbeit und Soziales gehen an die Roten, die CDU muss Abstriche machen.

Deutschland hat wieder eine Regierung: CSU-Vorsitzender Horst Seehofer, Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Martin Schulz haben sich am Mittwoch auf eine Neuauflage der Großen Koalition geeinigt. Bild:

Viereinhalb Monate nach der deutschen Bundestagswahl steht der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. In einem nächtlichen Verhandlungsmarathon einigten sich die Parteien bei den Streitthemen Gesundheit und sachgrundlose Befristung und legten die Ressortverteilung fest.

Ob eine neue Große Koalition zustande kommt, hängt vom Ergebnis des nun folgenden SPD-Mitgliederentscheids ab. Dieses dürfte am 4. März feststehen.

Der Koalitionsvertrag erfüllt nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zwei wichtige Forderungen der Bürgerinnen und Bürger: "Erstens: Bildet endlich eine Regierung, und zwar eine stabile Regierung. Zweitens: Denkt an die Bedürfnisse der Menschen", sagt sie auf der Pressekonferenz mit SPD-Chef Martin Schulz und dem CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer.

Vertrag umfasst 177 Seiten

Rund 24 Stunden hatten die Unterhändler von Union und SPD in der CDU-Parteizentrale in Berlin verhandelt. "Es hat sich gelohnt", sagte Merkel zum Ergebnis. Der 177-seitige Vertragsentwurf trägt die Überschrift "Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land". CDU, CSU und SPD versichern darin: "Wir arbeiten für Stabilität und Zusammenhalt, für Erneuerung und Sicherheit und für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in unserem Land."

Zum Streitthema sachgrundlose Befristungen heißt es in dem Vertragsentwurf: "Endlose Kettenbefristungen werden abgeschafft." Sachgrundlose Befristungen sollen stark eingeschränkt werden. Bisher war eine bis zu dreimalige Verlängerung dieser befristeten Arbeitsverträge möglich, dies soll in Zukunft nur mehr einmal möglich sein. Außerdem soll die Dauer der Verträge von 24 auf 18 Monate reduziert werden.

Im Bereich Gesundheitspolitik soll eine Kommission Vorschläge für eine Reform der Arzthonorare für Kassen- und Privatpatienten erarbeiten. Ziel sei ein modernes Vergütungssystem, "das den Versorgungsbedarf der Bevölkerung und den Stand des medizinischen Fortschritts abbildet". Ergebnisse sollen bis Ende 2019 vorliegen. "Ob diese Vorschläge umgesetzt werden, wird danach entschieden", so der Text.

Zur Einwanderung heißt es: "Wir werden Migration in Zukunft besser steuern und ordnen sowie die Integration von Zugewanderten in unsere Gesellschaft umfassender fordern und unterstützen." Die künftigen Koalitionäre betonen die Notwendigkeit einer starken Europäischen Union als "Garant für eine Zukunft in Frieden, Sicherheit und Wohlstand".

Martin Schulz wird Außenminister

Es sei gelungen, die Konflikte aufzulösen, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Es ist auch Zeit geworden, dass wir die Aussicht auf eine Regierung bekommen." CDU, CSU und SPD einigten sich auch auf die Ressortverteilung. Die CSU bekommt nach den Worten von Generalsekretär Andreas Scheuer das um die Bereiche Bau und "Heimat" aufgewertete Innenministerium. Ein "Heimatressort", dem es hauptsächlich um die Aufwertung der Provinz und eine Reduktion der Landflucht geht, gibt es bereits in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Laut "Bild"-Zeitung soll das Innenministerium CSU-Chef Seehofer übernehmen. Auch Verkehr und Entwicklung gehen demnach an die CSU.

Die SPD soll laut "Spiegel" das Außenministerium sowie Finanzen und Arbeit erhalten. Zudem erhalte sie die Ressorts Justiz, Familie und Umwelt, meldeten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die CDU erhält laut "Bild" unter anderem das Wirtschafts- und das Verteidigungsministerium.

SPD-Chef Schulz will den Parteivorsitz offenbar an Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben. Dafür werde Schulz Außenminister, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch. Nahles soll demnach sowohl Chefin der Bundestagsfraktion als auch der Partei werden.

Hamburgs Erster Bürgermeister und SPD-Parteivize Olaf Scholz soll nicht nur Finanzminister, sondern auch Vizekanzler in einer neuen Großen Koalition werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Parteikreisen.

Die Linke spricht von "faulem Kompromiss"

Die AfD, die bei Zustandekommen eine Großen Koalition Oppositionsführer im Bundestag wird, wertete das Ergebnis als schwere Niederlage der CDU. Sie habe sich aus Angst vor dem SPD-Mitgliederentscheid "völlig aufgegeben", sagte Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland, selbst früherer CDU-Politiker.

Die Linke sprach von "faulen Kompromissen". "Der Koalitionsvertrag stellt die Weichen auf 'Weiter so'", kritisierten die Fraktionschefs Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht. Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck erklärten: "Insgesamt hinterlässt der Vertrag zu große Leerstellen." Der Klimaschutz als zentrale Zukunftsaufgabe komme faktisch nicht vor.

Die Grundsatzeinigung hat in der Wirtschaft durchwachsene Reaktionen ausgelöst. "In der Gesamtschau ist die deutsche Industrie mit dem Koalitionsvertrag unzufrieden", erklärte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. In der Steuerpolitik fehle trotz guter wirtschaftlicher Lage "der Mut zu spürbaren Entlastungen und zu Strukturreformen", erklärte der BDI-Präsident. Bei den Gewerkschaftern fallen die Reaktionen auf den Koalitionsvertrag gemischt aus. Es gebe "Stärken und Schwächen", erklärt der DGB. Positiv seien etwa die Beschlüsse zu mehr Investitionen in Bildung, in den Wohnungsbau und in Verkehr. "Auf pures Unverständnis" stoße aber das Festhalten an einem ausgeglichenen Budget.

Kurz erfreut über Einigung

International wurde der Koalitionsvertrag mit Erleichterung aufgenommen. Dies sei "eine gute Nachricht, auch für Europa", sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel. Die Einigung auf eine Regierung in Deutschland erlaube es auch, notwendige Entscheidungen für die Eurozone zu treffen.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) begrüßte die Einigung. "Für die großen Herausforderungen in der EU brauchen wir mit Deutschland einen starken Partner in Europa. Daher ist es gut für Deutschland, gut für Österreich und gut für die Europäische Union, dass nun die Bildung einer neuen deutschen Regierung gelungen ist. Nun geht es darum, gemeinsam in der Europäischen Union an einem Strang zu ziehen, etwa beim Schutz der EU-Außengrenzen oder sich unter den Nettozahlern während der Verhandlungen zum neuen Mehrjährigen Finanzrahmen eng abzustimmen", hieß es in einer Stellungnahme vom Mittwoch.

Die Türkei hofft wiederum, dass eine "neue Seite in den deutsch-türkischen Beziehungen aufgeschlagen" werde, wie ein Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara sagte. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind unter anderem wegen der Inhaftierung von sechs deutschen Staatsbürgern angespannt, deren Freilassung die deutsche Regierung fordert.

Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni würdigte die Einigung als "wichtig". Er wünsche sich zudem, dass die bevorstehenden Wahlen in seinem Heimatland ein "an Stabilität orientiertes Ergebnis" brächten, sagte Gentiloni am Mittwoch bei einer Rede an der Humboldt-Universität in Berlin. Sein für Mittwoch geplantes Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel musste allerdings wegen der Regierungsbildung kurzfristig auf den 15. Februar verschoben werden.

Video: Welche Kompromisse geschlossen wurden und wie in Zukunft regiert wird, analysiert Korrespondentin Sabine Schuster:

Nun ist die SPD-Basis am Zug

Bis die Regierung wirklich steht, ist aber noch ein weiterer wichtiger Schritt erforderlich: Rund 460.000 SPD-Mitglieder müssen über den Koalitionsvertrag abstimmen. Der Mitgliederentscheid soll von 20. Februar bis 2. März stattfinden, das Ergebnis soll am 4. März bekannt gegeben werden. Die SPD hat bereits eine Werbetour durch Deutschland angekündigt. Die Jusos, die schärfsten Kritiker einer Neuauflage der Großen Koalition, hat ähnliche Pläne. Jusos-Chef Kevin Kühnert zeigte sich am Mittwoch fassungslos über das Verhandlungsergebnis:

#NoGroko bedeutet nicht nur die Ablehnung eines Koalitionsvertrags (über den plötzlich niemand mehr spricht). #NoGroko bedeutet auch die Absage an den politischen Stil, der heute aufgeführt wird. #SPDerneuern #fassungslos — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 7. Februar 2018

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema