Ungefährdeter Wahlsieg

Wladimir Putin mit deutlich mehr als 70 Prozent erneut zum Kremlchef gewählt. Mit iPhone-Lotterie zu Teilnahme an Wahlen animiert.

Schon bei der Stimmabgabe sah Wladimir Putin wie der sichere Sieger aus. Der 65-Jährige bleibt bis 2024 Russlands Präsident. Bild: APA

Vor dem Urnengang waren noch manche unentschlossen: "Ich überlege noch", sagte die Hausfrau Swetlana, die in der Mittelschule 16 in Odinzowo, einer Moskauer Vorstadt, vor einer Infotafel mit Angaben zu den acht Kandidaten stand. Nicht Putin? "Nein, auf keinen Fall! Den jüngsten Kandidaten vielleicht?" Und wer das sei? "Hm, weiß ich nicht", ihr Blick rutschte suchend über die Texte. "Ich werde für den stimmen, der auf dem zweiten Platz liegt. Können Sie mir sagen, wer das ist?"

Gestern fanden in Russland Präsidentenwahlen statt. Staatschef Wladimir Putin, der um 9.30 Uhr in Moskau abstimmte, sagte den Journalisten, ihm sei jedes Ergebnis recht, das ihm erlaube, seinen Pflichten weiter nachzukommen.

Trotz solch unentschlossener Wähler wie in Odinzowo gewann Wladimir Putin glatt. Nach den ersten Hochrechnungen der staatlichen Meinungsforschungsinstitute "Wziom" und "Fom" von 19 Uhr holte er 73,9 Prozent (Wziom) bis 76,3 Prozent (Fom). Den zweiten Platz belegte der kommunistische Kandidat Pawel Grudinin mit 11,2/11,9 Prozent. Dritter wurde der Nationalpopulist Wladimir Schirinowski (6,7 bzw. 6,0 Prozent).

Damit könnte Putins Ergebnis noch besser sein als jene 70 Prozent, die die Behörden nach Ansicht vieler Beobachter insgeheim angestrebt haben. "Putins Sieg, auch in dieser Größenordnung, erstaunt niemanden", sagt der liberale Politologe Juri Korgonjuk im OÖN-Gespräch. "Er verändert vorerst nichts in der russischen Politik. Viel spannender wird sein, ob Putin in dieser Amtszeit einen Nachfolger suchen wird. Oder ob er die Verfassung ändert, um an der Macht zu bleiben." Der nationalbolschewistische Autor Sachar Prilepin feierte Putins Sieg: "Das russische Volk braucht das Gefühl der Selbstachtung. Und das gibt ihm Putin. Er tut das, was er tut, ausgezeichnet." Erfreulich sei auch das gute Ergebnis Grudinins: "Das könnte das Signal an Putin sein, sich mehr den sozialen Fragen zu widmen."

Vor der Mittelschule 16 in Odinzowo plätschert ein gemütlicher Sowjetschlager aus dem Lautsprecher, drinnen herrscht lebhafter Verkehr, viele Wähler sind mit kleinen Kindern hier. Leute stecken den Kopf in einen Rahmen mit dem Logo von Instagram und der Aufschrift: "Ich habe heute den Präsidenten Russlands gewählt." Und lassen sich fotografieren. Am Ende des Korridors stehen zwei Jünglinge mit roten Baretten und Uniformhemden der "Jungarmee" mit Schlagstöcken, Russlands neue paramilitärische Jugendbewegung.

"Alles in bester Ordnung"

Auf den Bildschirmen der beiden elektronischen Urnen im Wahllokal leuchten Ziffern. Insgesamt haben um 13.15 Uhr 318 von 685 Stimmberechtigten gewählt, erzählt Pawel Golubew, der Vorsitzende der Wahlkommission. "Bei uns ist alles in bester Ordnung." Ein junger Wahlbeobachter der liberalen Oppositionspartei "Jawlinski", der mit einer Stechuhr neben den Urnen sitzt, bestätigt, hier seien alle Stimmen korrekt abgegeben und gezählt worden.

Anderswo ging es nicht immer so korrekt zur Sache. Im nahen Ljuberzi erwischten Wahlbeobachter eine Mitarbeiterin der Wahlkommission, als sie einen Stapel Stimmzettel in die Urne steckte, die Wahlkommission bestätigte den Verstoß und suspendierte mehrere Beteiligte. In Kemerowo wurden einem Wahlbeobachter die Reifen zerstochen, im dagestanischen Machatschkala drängten laut Nachrichtenportal "meduza.io" Kampfsportler Wahlbeobachter ab und schlugen sie. Die Wahlbeobachtungsgruppe "Golos" registrierte bis 13 Uhr 858 Wahlverstöße in 72 Regionen. "Es wird wieder manipuliert", sagte der Petersburger Politologe Dmitri Trawin. Aber insgesamt kämen dabei nur ein paar Prozentpunkte mehr für Putin heraus.

In der westsibirischen Region Omsk marschierten Wehrpflichtige kompanieweise zur Wahl. Moskauer Studenten erzählten Journalisten, sie erhielten Bonuspunkte für die Teilnahme an der Wahl. Vor den Wahllokalen in mehreren russischen Regionen wurden Lotterien veranstaltet, bei denen Wähler iPhones und andere Elektrogeräte gewinnen konnten.

Zugang versperrt

In der Ukraine versperrten Polizisten russischen Wählern den Zugang zu den Wahllokalen in der Botschaft und den Konsulaten. Die Behörden in Kiew erklärten diese Maßnahme damit, dass Russland seine Wahlen völkerrechtswidrig auch auf der Krim ausrichte.

In der Schule Nummer 16 in Odinzowo steht jetzt ein Ehepaar vor der Infotafel mit den Angaben zu den Kandidaten und deren Steuererklärungen: "Schau, Ksjuschas Mann hat 2017 zehn Millionen verdient", sagt sie. "Offiziell", antwortet er, grinsend. Die Eheleute sprechen von gut 140.000 Euro sowie der Kandidatin Xenia Sobtschak. "Aber schau, was Wolodja für Autos fährt", sagt die Frau. Wolodja, damit meint sie Putin. "Einen Gaz, noch einen Gaz, einen Was…". Sie liest die Namen der sowjetischen Automodelle vor, mit Ironie. Für diese Wählerin sind offenbar beide Kandidaten unglaubwürdig.

Die chancenlosen Gegenkandidaten Putins

PAWEL GRUDININ (57)

Der Geschäftsmann wurde als parteiloser Kandidat von der Kommunistischen Partei (KP) nominiert. Laut Hochrechnungen erreichte er 11,2 bis 11,9 Prozent.

WLADIMIR SCHIRINOWSKi (71)

Der Skandalpolitiker und Rechtspopulist fand sich bereits fünf Mal auf der Liste der Präsidentschaftswahlen. Laut Hochrechnungen erreichte er 6,0 bis 6,7 Prozent.

XENIA SOBTSCHAK (36)

Die Journalistin und Tochter von Putin-Mentor Anatoli Sobtschak kritisierte das Fehlen von Pluralismus und die Annexion der Krim. Hochrechnung: 2,0 bis 2,5 Prozent.

GRIGORI JAWLINSKI (65)

Er kämpft seit knapp 25 Jahren mit seiner linksliberalen Partei Jabloko für eine gerechtere Politik. Laut Hochrechnungen erreichte er 1,0 bis 1,6 Prozent.

SERGEJ BABURIN (59)

Der Uni-Rektor war 1992/93 ein Wortführer des nationalistisch-altkommunistischen Widerstands gegen Präsident Boris Jelzin, saß bis 2007 im Parlament. Die Hochrechnungen sahen ihn bei unter 1,0 Prozent.

BORIS TITOW (57)

Der Sekt-Lieferant des Kremls führt die sogenannte „Wachstumspartei“. Laut Hochrechnung kam er auf 0,8 Prozent.

MAXIM SURAJKIN (39)

Er versucht seit einigen Jahren die Kleinpartei „Kommunisten Russlands“ als Alternative zur KP aufzubauen. Laut Hochrechnung erreichte er 0,6 Prozent.

