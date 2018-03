USA und 14 EU-Staaten weisen Russen aus

BRÜSSEL / WASHINGTON / MOSKAU. Nach Giftanschlag auf Ex-Doppelagenten – Moskau will dem "Prinzip der Gegenseitigkeit folgen".

Sergej Skripal Bild: APA/AFP/Kommersant Photo/YURI SENATOROV

Die Spannungen mit Moskau nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia am 4. März in Salisbury in Großbritannien haben einen neuen Höhepunkt erreicht: Neben den USA ordneten gestern zahlreiche europäische Länder die Ausweisung von russischen Diplomaten an. Allein in den USA sind 60 Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen betroffen.

Zuvor hatte bereits Großbritannien, wo der Anschlag Anfang März verübt worden war, russische Diplomaten ausgewiesen. Insgesamt 14 EU-Länder hätten Ausweisungen angeordnet, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk im bulgarischen Warna. "Zusätzliche Maßnahmen, darunter weitere Ausweisungen in den kommenden Tagen und Wochen, sind nicht ausgeschlossen."

Das Außenministerium in Moskau sprach von einer "Provokation" und kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. "Natürlich werden wir dem Prinzip der Gegenseitigkeit folgen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland bestreitet weiter jede Verantwortung für den Giftanschlag in Großbritannien.

Deutschland weist nach Angaben des Auswärtigen Amtes vier russische Diplomaten aus "Solidarität mit Großbritannien" aus. Außenminister Heiko Maas (SPD) hob hervor, Moskau spiele bisher keine konstruktive Rolle bei der Aufklärung des Anschlags. Auch Frankreich, Italien, Tschechien, Polen, Litauen, Lettland sowie weitere EU-Staaten beteiligen sich an der abgestimmten Aktion, von der Dutzende Botschaftsmitarbeiter betroffen sind. Für Österreich hat Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern erneut eine Ausweisung russischer Diplomaten ausgeschlossen.

"Außergewöhnliche Antwort"

Neben den USA und den EU-Staaten müssen mehrere russische Diplomaten auch Kanada und die Ukraine verlassen. Der britische Außenminister Boris Johnson sprach auf Twitter von einer "außergewöhnlichen internationalen Antwort" der verbündeten Länder.

