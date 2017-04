USA erhöhen Druck auf Nordkorea

WASHINGTON/PJÖNGJANG. US-Präsident Donald Trump setzte Kriegsschiffe in Marsch. Fünf Fragen und Antworten zum Konflikt der Supermacht mit der stalinistischen Diktatur.

Der Flugzeugträger "USS Carl Vinson" führt den Kampfverband an. Bild: Reuters

Bei ihrem Treffen in Florida einigten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping auf eine stärkere Zusammenarbeit im Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm. Doch eine klare Strategie kam dabei nicht heraus. Die USA demonstrieren unterdessen gegenüber Pjöngjang Stärke und setzten Kriegsschiffe in Richtung koreanische Halbinsel in Marsch.

Was beabsichtigen die USA?

Washington will den Druck erhöhen. Ziel ist, Nordkorea zu einem Verzicht auf sein Atom-programm zu bewegen. Einen militärischen Konflikt mag sich in Washington derzeit niemand vorstellen. Doch die USA reagieren zunehmend ungeduldiger – der Ton wird drohender. Außenminister Rex Tillerson sagte im März, alle Optionen lägen auf dem Tisch. Präsident Donald Trump drohte mit einem Alleingang – das heißt, notfalls auch ohne China. US-Medien zitierten Regierungsbeamte, der Militärschlag gegen einen syrischen Luftwaffenstützpunkt am Freitag sei auch eine Warnung an Nordkorea und den Iran gewesen.

Wie steht Peking zur Entsendung der US-Kriegsschiffe?

Eine offizielle Stellungnahme Chinas gab es zwar bisher nicht. Dass US-Kriegsschiffe Kurs auf Korea genommen haben, ist aber sicher nicht in ihrem Sinne. Peking strebt zwar eine koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen an und trägt deshalb wirtschaftliche Sanktionen mit. Eine militärische Krise oder gar einen Kollaps Nordkoreas wollen die Chinesen jedoch verhindern. US-Soldaten, die im Falle einer Wiedervereinigung beider Koreas direkt an der chinesischen Grenze stünden, sind nicht im Interesse Pekings.

Welche Politik verfolgt Nordkoreas Kim Jong-un?

Seit er Ende 2011 an die Macht gelangte, treibt Nordkorea trotz scharfer internationaler Sanktionen sein Atomprogramm rascher voran. Ideologisch sieht man den Diktator in der Nachfolge seines Vaters Kim Jong-il. Auf dessen "Militär zuerst"-Politik folgte die sogenannte "Byongjin"-Linie. Sie sieht den Aufbau einer Atomstreitmacht und die parallele Belebung der maroden Wirtschaft vor.

Warum entwickelt Nordkorea Atombomben?

Nordkorea unterhält zwar eine riesige Armee von mehr als einer Million Soldaten. Doch deren Ausrüstung gilt als veraltet. Die Führung in Pjöngjang weiß, dass das Land waffentechnisch den USA und deren Verbündeten wie Südkorea und Japan unterlegen ist. Nachbar Südkorea geht daher davon aus, dass Nordkorea seine "asymmetrischen Fähigkeiten" und das Atomwaffenarsenal ausbauen will. Das soll unter anderem auch das Überleben der Führung garantieren.

Warum trotzt Kim Jong-un allem internationalen Druck?

Inwieweit Kim mit weiteren Drohgebärden den USA Konzessionen abringen will, gilt als unklar. An Gesprächen über sein Atomprogramm ist er jedenfalls nicht interessiert. Südkoreas Regierung hält Kim für unberechenbar, sie wirft ihm eine "Obsession" mit Atomwaffen vor. Wie fest er wirklich im Sattel sitzt, ist aber auch unter Experten nicht klar.

2 Kommentare (759) · 10.04.2017 08:26 Uhr von Superruss· 10.04.2017 08:26 Uhr Hat der Ami Narrenfreiheit

Wo ist der Aufschrei der Nato, Uno, EU und Konsorten wenn der Ami einfach andere Länder Bedroht oder bombardiert. Der Frieden wird durch diese Kriegstreiberei sicher mehr als Fraglich. Herrlich wen die Amis und Ihre Schergen immer wieder Neue Objekte Ihrer Zerstörungswut festlegen und andere als Böse hinstellen. Bestimmt der Ami inkl. der anderen abhängigen Vereine und Länder, jetzt wer was darf. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) (2902) · 10.04.2017 07:47 Uhr von Orlando2312· 10.04.2017 07:47 Uhr Geht es jetzt wieder zurück in die 80er Jahre, als man bei jedem Neubau Schutzräume bauen musste? Damals war ein möglicher Nuklearkrieg in den Köpfen der Menschen allgegenwärtig.



Muss das wieder neu beginnen? Konfrontation der Amis mit den Russen in Syrien. Und jetzt Konfrontation der Amis mit den Chinesen. Bitte nicht,...... Antwort schreiben

