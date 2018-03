US-Präsident rechnet mit "großartigstem Abkommen"

WASHINGTON/PJÖNGJANG. Vor dem Treffen mit Nordkoreas Kim ist Trump sehr selbstbewusst.

Das geplante Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un dominiert in Südkorea die Nachrichten Bild: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump erwartet trotz verbreiteter Skepsis bei den geplanten Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un über nukleare Abrüstung "einen unglaublichen Erfolg". "Ich glaube, das wird etwas sehr Erfolgreiches werden", sagte Trump gestern vor Journalisten.

"Wir haben eine Menge Unterstützung. Deshalb glaube ich, dass das mit Nordkorea sehr gut laufen wird (...). Sie wollen denuklearisieren. Und das ist großartig." Trump zeigte sich mit Blick auf Pjöngjangs Absichten höchst optimistisch: "Ich glaube, sie wollen Frieden schließen."

Er rechne daher mit einem historischen Abkommen: "Es kann sein, dass ich schnell wieder abreise. Vielleicht setzen wir uns aber auch zusammen und schmieden das großartigste Abkommen für die Welt", sagte er.

Der US-Präsident versuchte damit offenbar verbreiteten Zweifeln daran entgegenzutreten, dass Kim wirklich ernsthaft über eine Denuklearisierung sprechen will. Verwirrung herrschte am Wochenende darüber, ob Trump Bedingungen für die Zusammenkunft mit Kim stellt. Nach Kritik am überraschenden Kurswechsel des Präsidenten erklärte das Weiße Haus zunächst, das Treffen werde nur stattfinden, wenn es bis dahin konkrete Taten Nordkoreas gebe.

Danach hieß es in Regierungskreisen, Trump stelle keine Bedingungen. Der Präsident selbst twitterte, Nordkorea habe versprochen, bis auf weiteres auf Raketentests zu verzichten.

Schweden will vermitteln

Wo sich Trump und Kim treffen werden, ist bisher nur Gegenstand von Spekulationen. Möglich wären etwa China, Südkorea, Genf, Wien, Island oder die demilitarisierte Zone zwischen den Koreas. Als sicher gilt, dass Kim Jong-un noch nie sein Land verlassen hat, seit er 2011 die Macht übernommen hatte. Er ging aber in der Schweiz zur Schule.

Schweden bot sich unterdessen aktiv als Vermittler an. "Wenn wir irgendwie aushelfen können, werden wir es tun", sagte Schwedens Premier Stefan Löfven am Samstag in Luxemburg. Der Sozialdemokrat verwies darauf, dass sein Land seit den frühen 1970er Jahren eine Botschaft in Pjöngjang unterhalte und vor Ort auch die Interessen der USA vertrete.

