US-Präsident Trump vergab "Fake News Awards"

Platz eins ging an Nobelpreisträger Paul Krugman – führende Republikaner kritisierten die Aktion scharf.

US-Präsident Trump Bild: Reuters

Stephen Colbert ist tief enttäuscht. Wochenlang hoffte der Satiriker, er werde eine der heiß begehrten "Fake News"-Trophäen von US-Präsident Donald Trump erhalten. Der Moderator der "The Late Show" hatte dafür auf dem New Yorker Times Square eigens eine Werbetafel angemietet. Darauf bewarb sich Colbert für die Preis-Kategorien "Least Breitbarty" ("am wenigsten wie Breitbart") und "Corruptest Fakeness" ("korrupteste Falschheit").

Enttäuscht hängten auch die Kollegen der Washington Post und CNN ihre frisch gereinigten Smokings wieder in den Schrank, die sie bei der mit großer Fanfare angekündigten Zeremonie des Weißen Hauses tragen wollten. Statt der angekündigten Show bei der Vergabe der von der Presse als "Fakies" verspotteten Schandpreise, verschickte Trump einen läppischen Link, der zu einer Webseite der Republikanischen Partei führte.

2000 Falschaussagen von Trump

Dass der Gewinner der "Fake News Awards" nicht einmal den Anspruch erhebt, Nachrichten zu schreiben, sondern als Kolumnist für die Zeitung "New York Times" tätig ist, verpasste Trumps jüngstem Angriff auf die freien Medien eine ironische Note.

Paul Krugman verdiente den Hauptpreis für seine Prognose einer wirtschaftlichen Rezession in Folge des Wahlsiegs Trumps. Natürlich schrieb der Nobelpreisträger über die Konsequenzen der kommenden vier Jahre.

Die übrigen "Fake News Awards" gingen an US-Medien, die Fehler eingeräumt und korrigiert hatten. Glen Kessler, der in der Faktencheck-Rubrik der "Washington Post" Pinocchios für Lügen von Politikern vergibt, nennt Trumps Preisverleihung selber als "Fake News". "Acht Gewinner des Wettbewerbs haben Korrekturen publiziert, wobei zwei zu Suspendierungen oder Rücktritten führten."

Kessler weist darauf hin, dass der Präsident selbst im ersten Amtsjahr mehr als 2000 Aussagen gemacht habe, die im besten Fall irreführend, oft sogar handfeste Lügen gewesen seien.

Die schärfste Kritik an Trumps Versuch, die Glaubwürdigkeit der Medien zu unterminieren, kommt von zwei Republikanern. Senator John McCain beklagt, 2017 sei mit 267 Festnahmen weltweit ohnehin schon ein äußerst gefährliches Jahr für Journalisten gewesen. "Trumps Verhalten gibt repressiven Regimen Rückendeckung."

Vergleich mit Josef Stalin

Der scheidende Senator Jeff Flake sagte, es sei sehr bedenklich, wenn ein Präsident keine Kritik ertragen könne und Journalisten deshalb als "Volksfeinde" bezeichne. "Es sagt eine Menge über den Zustand unserer Demokratie aus, wenn unser eigener Präsident Worte gebraucht, die von Sowjet-Diktator Josef Stalin benutzt wurden, um seine Feinde zu beschreiben."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema