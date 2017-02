US-Einreisestopp: Berufungsgericht lässt Donald Trump vorerst abblitzen

Erboster US-Präsident kritisierte den Bundesrichter mit zahlreichen Twitter-Meldungen.

US-Präsident Trump spannte am Wochenende in Florida aus und besuchte mit Ehefrau Melania den Ball des Roten Kreuzes in der Hotelanlage Mar-a-Lago. Bild: APA

Genauso schnell wie die US-Regierung nach dem Exekutiv-Befehl Donald Trumps die Grenzen für die vom Einreisestopp betroffenen Personen dichtmachte, wurden sie nach der vorläufigen Entscheidung des Berufungsgerichts in San Francisco wieder geöffnet.

Die Richter wiesen am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) einen Eilantrag des Justizministeriums zurück, mit dem die US-Regierung die von einem Bundesrichter am Samstag in Washington State angeordnete vorübergehende Aussetzung des Exekutiv-Befehls rückgängig machen wollte. Vor einer abschließenden Entscheidung verlangt das Gericht weitere Unterlagen der Regierung.

Praktisch bedeutet das eine Rückkehr zu den Einreisebestimmungen vor dem Dekret des Präsidenten. Trotz der beispiellosen Kritik des Weißen Hauses an dem, wie es hieß, "unverschämten Urteil", folgten die Behörden den richterlichen Anordnungen.

"Buchen Sie möglichst schnell"

Das Heimatschutz-Ministerium informierte die Fluggesellschaften, dass Reisende mit gültigen Visa aus den sieben mehrheitlich muslimischen Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen ab sofort wieder in die USA kommen dürften. Die USA hatten nach dem Trump-Dekret ursprünglich mehr als 60.000 Visa für ungültig erklärt.

Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen rieten den Betroffenen, keine Zeit zu verlieren. "Buchen Sie so schnell wie möglich", analysierte Jerome Frank von der "Legal Services Organization" der Yale Law School die unsichere Rechtslage nach der Entscheidung des 9. Berufungsgerichts. Sollte das Gericht in den nächsten Tagen zu der Ansicht gelangen, Richter James L. Robart habe seine Kompetenzen überschritten, könnte die Regierung den Einreisestopp wieder in Kraft setzen.

Experten halten dieses Szenario allerdings für wenig wahrscheinlich. Das dürfte der Präsident auch von seinen Rechtsberatern gehört haben. Statt die Entscheidung hinzunehmen, schimpfte Trump auf den Richter: "Die Meinung dieses sogenannten Richters", kanzelte er den von George W. Bush berufenen Robart ab, "die praktisch unserem Land die Durchsetzung von Gesetzen wegnimmt, ist irrwitzig und wird überstimmt werden!"

"Trump verachtet die Justiz"

Chuck Schumer, der Führer der Demokraten im US-Senat, sagte, der verbale Angriff auf den Bundesrichter zeige Trumps "ganze Verachtung für eine unabhängige Justiz, die sich nicht immer seinen Wünschen beugt".

Fürs Erste frohlocken die Gegner des Präsidenten über die gerichtliche Schlappe. Filmemacher Michael Moore, der zu den lautstärksten Gegnern Trumps zählt, konterte dessen Twitter-Angriff auf Robart: "Danke, sogenannter Präsident Trump! Ich habe zwei Wochen damit gerungen, wie ich Sie bezeichnen soll, und Ihr Tweet gibt uns eine Antwort."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema