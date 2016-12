Tupolew-Absturz: Moskau schließt Anschlag aus

MOSKAU/SOTSCHI. Auch wenn die genaue Ursache des Absturzes des russischen Flugzeugs vom Typ Tupolew 154 nahe Sotschi noch unklar ist: Moskau schließt einen Terroranschlag aus.

Bergung von ersten Wrackteilen Bild: Reuters

"Die Ermittler gehen allen denkbaren Ursachen nach", sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidialamtes, gestern. "Noch ist es zu früh, um ein abschließendes Urteil zu fällen. Aber die Möglichkeit eines Terroranschlags steht alles andere als oben auf der Liste."

Zuvor hatte bereits der russische Verkehrsminister Maxim Sokolow gesagt, dass sich die Untersuchungen "auf technische Mängel oder einen Pilotenfehler" konzentrierten.

Laut dem Verteidigungsministerium war das Flugzeug mit 92 Insassen an Bord am Sonntagmorgen nahe der Schwarzmeerstadt Sotschi in Richtung Syrien gestartet und kurz darauf vom Radar verschwunden.

Neujahrsfeier in Syrien

An Bord waren unter anderem 64 Mitglieder des Alexandrow-Ensembles, das auch als Chor der Roten Armee bekannt ist. Neben den Künstlern saßen acht Militärangehörige in der Maschine – unter ihnen der Dirigent des Chors, Waleri Chalilow.

Der Armeechor sollte bei den Neujahrsfeiern auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt in Hmeimim im Westen Syriens auftreten. Russland hatte im September 2015 in den Bürgerkrieg eingegriffen und unterstützt Diktator Baschar al-Assad.

Putin ordnete Staatstrauer an

Unter den Insassen befanden sich zudem neun regimetreue Journalisten, zwei hohe Beamte sowie Elisaweta Glinka, die Leiterin einer bekannten russischen Hilfsorganisation. Glinka wollte der Uniklinik von Latakia Medikamente überbringen, wie der Vorsitzende des russischen Menschenrechtsrates, Michail Fedotow, laut der Nachrichtenagentur "Interfax" sagte.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte für gestern eine eintägige Staatstrauer angeordnet. Im ganzen Land wehten die Fahnen auf halbmast. Im Staatsfernsehen sagte er zudem, es werde eine "sorgfältige Untersuchung" der Unglücksursachen geben. Es werde "alles getan" werden, um den Angehörigen der Verstorbenen zu helfen. Zuvor hatte Putin die Regierung beauftragt, eine Ermittlungskommission zu bilden.

Gestern entdeckten Taucher den Rumpf der Unglücksmaschine. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Ministerium für Katastrophenschutz meldeten, befindet er sich in 27 Metern Tiefe. An den Such- und Bergungsarbeiten waren mehr als 3000 Helfer, 27 Schiffe und Boote, 37 Taucher sowie vier Hubschrauber, ein Flugzeug und Drohnen beteiligt.

Laut Verteidigungsministerium war die abgestürzte Maschine seit 1983 im Einsatz und hatte 6689 Flugstunden absolviert. Die letzte Reparatur gab es demnach im Dezember 2014, zuletzt inspiziert wurde das Flugzeug im September.

