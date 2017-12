Türkei will im öffentlichen Dienst 110.000 Mitarbeiter einstellen

Das ist such ganz einfach: die Türkei braucht nur die zwischenzeitlich entlassenen wieder einstellen. Aber das werden sie nicht. Die Türkei hat ja, wie wir wissen, schon längst den Pfad der Demokratie verlassen. Und die Bevölkerung ist auf Erdogan hypnotisiert und aus Angst sagen sie nichts. Das war und ist in allen kommunistischen Staaten so, bis zurück zur Zeit Deutschlands von 1933 bis 1945.