Türkei will Offensive in Syrien ausweiten

DAMASKUS / ANKARA. 5000 Zivilisten mussten laut UNO bereits aus kurdischer Enklave Afrin fliehen.

Türkische Panzer nahe Afrin Bild: APA/AFP/OZAN KOSE

Die am vergangenen Wochenende gestartete Offensive der türkischen Armee im Norden Syriens treibt tausende Zivilisten in die Flucht: Laut UNO sind bereits 5000 Menschen aus der kurdischen Enklave Afrin in umliegende Dörfer geflohen.

Zudem seien weitere 1000 Zivilisten in die Stadt Aleppo vertrieben worden, sagte UNO-Sprecher Stephane Dujarric. Humanitäre Helfer seien sehr besorgt über das Schicksal von rund 324.000 Menschen in der Region, die von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert wird. Mehrere Zivilisten seien in den vergangenen Tagen bereits getötet worden, sagte Dujarric.

Die türkische Armee hatte die "Operation Olivenzweig" am Samstag begonnen und YPG-Stellungen in der Region Afrin angegriffen. Am Sonntag folgte eine Bodenoffensive. Seit Beginn der Invasion wurden nach Angaben der Armee zahlreiche gegnerische Kämpfer getötet. Ankara spricht von 260 "getöteten Terroristen der YPG und der Terrormiliz IS". Die Kurden bestreiten diese Zahlen.

Redur Xelil, führender Vertreter der oppositionellen "Syrischen Demokratischen Streitkräfte" (SDF), die von der YPG dominiert werden, bezeichnete die türkischen Angaben als übertrieben und berichtete seinerseits von Dutzenden Toten auf der Gegenseite.

"Keine IS-Kämpfer in Afrin"

Zugleich wies er Angaben Ankaras, wonach in Afrin auch IS-Kämpfer präsent seien, empört zurück. Dies sei eine Lüge, um die Weltöffentlichkeit in die Irre zu führen. "Die ganze Welt weiß, dass der IS nicht in Afrin präsent ist."

Unterdessen droht Ankara mit einer Ausweitung der Offensive: Laut Außenminister Mevlüt Cavusoglu könnte die Armee nun auch die Stadt Manbidsch und die Gebiete östlich des Euphrats ins Visier nehmen.

Auf die Frage, ob dies Widerspruch des NATO-Partners USA hervorrufen könne, sagte Cavusoglu: "Ich muss mit niemandem übereinstimmen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema