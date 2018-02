Türkei stellt Deniz Yücels Freilassung in Aussicht

ANKARA / BERLIN. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat eine rasche Freilassung des seit einem Jahr inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel ausgesprochen.

Der Journalist Deniz Yücel Bild: APA/AFP/dpa/KARLHEINZ SCHINDLER

"Ich hoffe, dass er in kurzer Zeit freigelassen wird. Ich bin der Meinung, dass es in kurzer Zeit eine Entwicklung geben wird", sagte Yildirim in einem Interview mit den "ARD-Tagesthemen".

Allerdings, schränkte er ein, entscheide nicht die Regierung, sondern die Justiz über Yücels Fall, sagte Yildirim, der heute in Berlin Kanzlerin Angela Merkel trifft.

Einzelhaft ohne Anklage

Der Korrespondent der Zeitung "Welt" sitzt seit einem Jahr in Einzelhaft. Bis heute gibt es keine Anklageschrift gegen den 44-Jährigen, auch ein Prozessbeginn ist nicht in Sicht. Bei der deutschen Regierung stößt dies auf Unverständnis und scharfe Kritik.

Die türkische Regierung beharrt stets auf der Unabhängigkeit der Justiz, doch bestehen Zweifel, dass sie tatsächlich frei entscheiden kann, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan Yücel als "deutschen Spion und Terroristen" bezeichnet hat.

