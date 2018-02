Türkei gab nach: Journalist Yücel nach mehr als einem Jahr in Haft wieder frei

Der "Journalist" Yücel ist wieder in Freiheit, er kann seine Kritik an dem türkischen Pascha dem großprächtigen Erdogan, weiter fortsetzen und fast ganz Deutschland und die Merkel wird ihn schützen.



Yücel droht in seinem Vaterland aber eine Anklage wegen Förderung und Unterstützung des Terrorismus, was auch in der Türkei mit Gefängnis bis zu 18 Jahre bestraft werden kann, warum trotzdem der Yücel freikommt ist sicher einen "Deal" unter Freunden, zwischen Merkel und dem Pascha Erdogan geschuldet, für den ganz Europa haften und bürgen muss, der Inhalt des "Deal´s" wird erst später bekannt werden!



So gesehen ist bei mir keine Freude über Yücel´s Freiheit zu erkennen!



Dem Namen nach ist er kein Deutscher sondern ein Türke, er wird nicht mehr freiwillig in die Türkei einreisen, denn eine Verurteilung ist ihm fast sicher, aber "der lange Arm" des Großprächtigen erreicht in jederzeit, dafür sorgen schon seine "Freunde und Anhänger" in Deutschland!