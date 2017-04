Türkei: Erdogan-Fan nennt sein Baby "Ja"

DIYARBAKIR. Vor dem Verfassungsreferendum am Sonntag in der Türkei steht fest: Auch viele konservative Kurden sind Erdogan-Anhänger - Männer wie Mustafa Celik.

Polygamie ist für ihn vollkommen okay: Mustafa Celik mit seiner zweiten Frau Songul und Baby "Evet", dem türkischen Wort für "Ja". Bild: SERTAC KAYAR (Reuters)

Mustafa Celik macht kein Geheimnis daraus, wie er beim Verfassungsreferendum in der Türkei am kommenden Sonntag abstimmen wird. Der 43-jährige Kurde ist so überzeugt vom Präsidialsystem, dass er seine Zustimmung zur Verfassungsänderung sogar für künftige Generationen festgehalten hat. Seine Tochter, die am 26. Jänner zur Welt kam, hat Celik "Evet" genannt - Das türkische Wort für "Ja". Celik ist Vertreter einer besonders speziellen Wählergruppe: Einst hat er die pro-kurdische HDP gewählt, inzwischen ist er längst ins Lager von Staatschef Recep Tayyip Erdogan übergelaufen. Wer darauf hofft, dass die Kurden Erdogans Präsidialsystem verhindern, könnte sich getäuscht sehen.

Konservative Kurden unterstützen Erdogan

Verlässliche Untersuchungen gibt es nicht, aber geschlossen gegen Erdogans Pläne stehen die Kurden sicherlich nicht. Mit etwa 20 Prozent stellen sie die größte Minderheit in der Türkei. Stärkste Kraft in ihrer Region im Südosten ist die HDP, der 2015 mit einem Anti-Erdogan-Kurs der Einzug ins Parlament gelang. Auch Erdogans AKP genießt unter konservativen Kurden aber Unterstützung. Die Provinz Diyarbakir, in der Celik lebt, hat 2015 elf Abgeordnete nach Ankara geschickt: Neun von der HDP und zwei von der AKP.

Celiks 250-Seelen-Dorf Gecitli liegt eineinhalb Stunden Fahrt von der Stadt Diyarbakir entfernt. Zu dem einfachen Haus des Bauern führt ein schlammiger Pfad, auf dem kläffende Hirtenhunde Wache halten. Celik empfängt den Besuch im sonnigen Hof, wo Küken nach Körnern picken, die Kühe der Familie stehen ein paar Meter entfernt. Celik hat sich in Schale geworfen, er trägt einen alten braunen Anzug mit Ärmelschonern, nach dem Interview will er in die Stadt fahren. Er genießt die Aufmerksamkeit, die ihm der Name seiner Tochter beschert.

Mehrere Ehefrauen? Vollkommen okay!

Celik hält es für das naturgegebene Recht des Mannes, mehrere Ehefrauen zu haben, auch wenn das in der Türkei illegal ist. Evets Mutter Songül ist seine zweite Frau, er hat sie geheiratet, als sie 14 Jahre alt war. Gerne hätte er noch eine dritte Ehefrau, "aber unberührt, nicht zweite Hand", betont er. Acht Kinder hat Celik bisher gezeugt, zuletzt Evet, deren Personalausweis er stolz vorzeigt. Der Grund für die unorthodoxe Namenswahl sei natürlich das bevorstehende Referendum gewesen, bekräftigt auch die heute 28 Jahre alte Mutter: "Wir haben sie für Erdogan Evet genannt."

Von der HDP - die strikt gegen das Präsidialsystem ist - ist Celik bitter enttäuscht. "Sie haben 80 Sitze im Parlament bekommen. Was haben sie gemacht? Sie haben das Volk betrogen." Er wirft der HDP vor, gemeinsame Sache mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gemacht zu haben, die er "Terroristen" nennt. "Ich hatte gehofft, dass die HDP für den Frieden arbeitet." Celik macht die PKK und die HDP für den Zusammenbruch des Friedensprozesses im Sommer 2015 verantwortlich, bei Erdogan sieht er keine Schuld - im Gegenteil.

Erdogan wolle Frieden und habe nicht nur für die Kurden, sondern für alle Türken viel geleistet, sagt Celik. "Er hat Autobahnen gebaut und Krankenhäuser." Wenn Celik spricht, kann man Sätze aus Erdogans täglichen Wahlkampfveranstaltungen heraushören, die im ganzen Land live und in voller Länge übertragen werden. So teilt Celik etwa Erdogans Mantra, "der Westen" unterstütze die PKK, um Frieden in der Türkei und den Aufstieg des Landes zu verhindern.

