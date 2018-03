Trumps Schwiegersohn verliert Zugang zu streng geheimen Dokumenten

Die US-Bundespolizei FBI hat ernsthafte Sicherheitsbedenken gegen Jared Kushner.

Jared Kushner (re.), der Ehemann von Donald Trumps Lieblingstochter Ivanka, darf künftig keine heiklen Telefonate des US-Präsidenten mehr mithören. Bild: Reuters

Ein weiterer Komet im Trump-Orbit droht zu verglühen. Dieses Mal handelt es sich nicht um einen politischen Wegbegleiter des Präsidenten, sondern um den Ehemann seiner Lieblingstochter Ivanka. Umso erstaunter fallen die Reaktionen auf die Nachricht aus, der Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, erlaube Kushner keine Einsicht in als "Top Secret" kategorisierte Angelegenheiten mehr.

Warum hat Trump seinem Stabschef freie Hand gelassen, um seinen Schwiegersohn und Chefberater de facto zu entmachten? Der Präsident hätte sich ja im Fall von Kushner – wie früher wiederholt geschehen – über die Bedenken Kellys hinwegsetzen können.

Experten wie Bradley P. Moss sagen, ohne den Zugang zum täglichen Briefing der Geheimdienste oder an Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrats teilnehmen zu können oder die Möglichkeit zu haben, vertrauliche Informationen anzufordern, könne Kushner die ihm zugedachten Aufgaben als Nahost-Vermittler sowie Mexiko- und Handelsbeauftragter nicht mehr erfüllen.

"Signifikante Probleme"

Kelly informierte Kushner und eine Reihe weiterer Offizieller im Weißen Haus in einem Memorandum über die Änderung ihres Status. Diese sei notwendig geworden, weil die Bundespolizei FBI die Sicherheitsüberprüfung der betroffenen Personen nicht abschließen konnte. Im Fall Kushner informierte das Justizministerium das Weiße Haus Anfang Februar über "signifikante Probleme".

Gegenstand von Spekulationen bleibt die Frage, warum das FBI jemand in einer Schlüsselposition mit Zugang zum Präsidenten nach mehr als einem Jahr noch immer kein grünes Licht geben kann.

Kontakte zum Kreml

Eine Antwort hat mit den Ermittlungen Robert Muellers in der Russland-Affäre zu tun. Kushner spielte nicht nur in Trumps Wahlkampf eine zentrale Rolle, sondern gehörte auch zu den Teilnehmern des Treffens mit den russischen Emissären im Trump-Tower im Sommer 2016. In seinen Personalbögen verschwieg er zunächst hochkarätige Kontakte zu Vertretern der russischen Regierung.

Bedenken löste von Anfang an zudem der mögliche Konflikt aus, der sich aus den Geschäftsinteressen des international weit verzweigten Bauimperiums der Kushner-Familie und seinem außenpolitischen Portfolio ergibt.

Versuch der Manipulation

Die "Washington Post" berichtet, mindestens vier Staaten hätten Überlegungen angestellt, wie sie Kushners "finanzielle Schwierigkeiten und seinen Mangel an außenpolitischer Erfahrung" ausnutzen könnten, um ihn zu manipulieren. Zu diesen Ländern gehörten Mexiko, Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und China.

Der Mangel an Erfahrung führt zum dritten Erklärungsstrang, der ein Licht auf das angespannte Verhältnis zwischen Kushner und Kelly sowie Sicherheitsberater Herbert R. McMaster wirft. Letzterer beanstandet nämlich, dass Kushner seine Auslandskontakte nicht mit ihm koordinierte.

