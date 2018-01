Trump zu Befragung "unter Eid" bereit

ein Trumper kommt nach Davos und die Armee wird eingeschalten , mei o mei wie traurig bei so einer politischen Gestalt !



hat er nicht schon vor Jahren unter Eid ausgesagt als er wegen Geschäftemacherei mit russischen Mafiosi a befragt wurde ?

und als Antwort sagte : I have never seen this Person .

obwohl man ihn mit diesen Personen ZUSAMMEN gesehen hatte .

als er Immobilien Geschäfte abgeschlossen hat.

so viel zu Aussagen Trump unter EI .. ähhh.. Eid ...