Trump will 1,5 Billionen für Amerikas Infrastruktur

WASHINGTON. Donald Trump hat große Pläne für Amerikas Infrastruktur. Was in seinem Haushaltsentwurf fehlt, ist eine solide Finanzierung der Wunschliste.

U.S. Präsident Donald Trump beim Infrastruktur-Meeting. Bild: Reuters

Wer via Flugzeug aus dem Ausland in der amerikanischen Hauptstadt eintrifft, erhält unmittelbar einen Eindruck vom Zustand der öffentlichen Infrastruktur. Seit seiner Einweihung 1962 gibt es zwischen dem internationalen Flughafen von Dulles (IAD) und dem Zentrum Washingtons keine durchgängige öffentliche Nahverkehrsverbindung.

Die Planungen für das als "Silver Line" bekannte Metro-Projekt reichen bis 1968 zurück. Erst in zwei Jahren wird die knapp 50 Kilometer lange Strecke nach mehr als sechs Jahren Bauzeit betriebsbereit sein.

Eines von vielen Beispielen, das illustriert, wie es um den Zustand öffentlicher Infrastruktur in den USA steht. Mit seiner Forderung nach massiven Investitionen in Amerikas marode Straßen, Schienennetze, Tunnel und Brücken greift Donald Trump in seinem Haushaltsentwurf damit ein Thema auf, das Republikanern wie Demokraten am Herzen liegt.

1,5 Billionen Dollar für Infrastruktur

Wie schon sein Vorgänger Barack Obama will auch Trump größere Summen in die Überholung der maroden Infrastruktur des Landes pumpen. Am Montag schlug er vor, dafür über die kommenden zehn Jahre mehr als 1,5 Billionen Dollar (engl. Trillion) auszugeben. Das Haken an seinem Vorschlag: Das Geld müssten in erster Linie Städte, Kommunen und Bundesländer aufbringen. Als der Bundeskasse sollen die Projekte mit nicht mehr als 200 Milliarden Dollar gefördert werden.

Trumps am Montag vorgelegter Plan sieht darüber hinaus vor, den Genehmigungsprozess für Großprojekte drastisch zu verkürzen. Dazu soll eine neue Zuständigkeit bei der Bundesregierung geschaffen werden, die dafür sorgt, Umweltauflagen abzubauen und den Instanzenweg zu verkürzen. "Das gegenwärtige System funktioniert in fundamentaler Weise nicht", sagt ein Mitarbeiter des Weißen Hauses, der mit dem Thema befasst ist.

Kritiker des Trump-Plans, wie etwa der Bürgermeister der texanischen Metropole Austin, Steve Adler, befürchten, das hinter dem Plan mehr magisches Denken als kühle Berechnung steckt. Denn Amerikas Städte und Kommunen sind chronisch pleite. "Wir wissen nicht wo das Geld herkommen soll", sagt Adler zu der Idee von Partnerschaften zwischen Bund, Gliedstaaten und Kommunen. "Aber wir brauchen dringest Reparaturen unserer Infrastruktur".

Tatsächlich weiß das Weiße Haus selber nicht, wo es das Geld für die vorgeschlagenen 200 Milliarden Dollar hernehmen soll, ohne neue Schulden zu machen. Analysten sehen weder eine Gegenfinanzierung noch den ernsthaften Versuch dazu. Im Gegenteil droht das Haushaltsdefizit in alleiniger Zuständigkeit der Republikaner massiv anzuwachsen. Von 666 Milliarden Dollar im Jahr 2017 auf 1,1 Billionen (eng. Trillion) im Jahr 2019. Der Schuldenberg wächst damit auf deutlich über 20 Billionen Dollar an.

Dabei liegt es noch gar nicht so lange zurück als die Republikaner im Kongress die USA an den Abgrund des Staatsbankrotts führten. Damals im Jahr 2011 verlangten die Konservativen im Streit um die Anhebung die Obergrenze bei der Neuverschuldung einen Verfassungszusatz. Dieser sollte der Regierung verbieten, mehr Geld auszugeben als sie einnimmt.

Der Speaker im Kongress, Paul Ryan, legte einen Haushaltsentwurf nach dem anderen vor, der versprach, das Defizit binnen zehn Jahren auf Null zu bringen. Der Regierungsstillstand endete mit einem Kompromiss, der sowohl den Verteidigungshaushalt als auch Ausgabenposten im Inneren deckelte.

Haushalts-Philosophie um 180 Grad verändert

Seit Donald Trump ins Weiße Haus einzog, haben die Republikaner ihre Haushalts-Philosophie um 180 Grad verändert. Gerade erst beschlossen die Konservativen eine schulden-finanzierte Steuerreform, die etwa 1,5 Billionen Dollar (engl. Trillion) zum Defizit hinzufügt. Außerdem hob der Kongress vergangene Woche die Ausgabedeckel aus dem Jahr 2011 teilweise auf, was über die nächsten zwei Jahre weitere 500 Milliarden Dollar an Schulden macht.

Gesetzgeber sagen dem Infrastruktur Trumps deshalb einen kurzen Nachrichtenzyklus voraus. "Ich denke der Vorschlag hat sich erledigt, wenn er im Kongress ankommt", meint der Haushaltsexperte der Demokraten, Daniel Lipinski. "Das wird so nicht funktionieren".

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema