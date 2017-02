Trump vs. Schwarzenegger: Möglicher Grund für den Twitter-Streit

Die „Washington Post“ will bei der Suche nach Trumps Schwarzeneggers-Fixiertheit fündig geworden sein. Der gebürtige Steirer könnte Trump-Tochter den Platz weggenommen haben.

US-Präsident Donald Trump mit seiner Tochter Ivanka Trump Bild: NICHOLAS KAMM (APA/AFP/NICHOLAS KAMM)

Der auf Twitter ausgetragene Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und Kaliforniens Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger war zuletzt Thema in diversen Medien (nachrichten.at berichtete). Laut der „Washington Post“ habe der 70-jährige Trump bei der Suche nach einem Nachfolger als Moderator für die NBC-Show „Celebrity Aprenice“ seine Tochter Ivanka favorisiert.

Die 35-Jährige war wie ihre Brüder Eric und Donald Jr. bereits als Juror und Mentor in der Show zu sehen. Der Sender gab für das Reality-Format jedoch dem ehemaligen Hollywood-Star Schwarzenegger den Vorzug.

Darüber hinaus ist Donald Trump weiterhin Executive Producer der Show. Eine Gewinn-Beteiligung gilt als wahrscheinlich.

Stein des Anstoßes

Der Streit amüsiert und verwundert gleichermaßen. Bis zum Vorjahr moderierte Donald Trump die Show „Celebrity Apprentice“, in welcher Kandidaten in Verbindung mit öffentlicher Erniedrigung ein lukrativer Job winkt. Schwarzeneggers Debüt sahen laut Angaben der „Variety“ hingegen gerade einmal 4,9 Millionen Menschen, was 43 Prozent weniger als den Auftakt der Staffel 2015 bedeutet.

Trump twitterte daraufhin, dass der gebürtige Österreicher „im Vergleich zur Quoten-Maschine DJT (Donald John Trump; Anm.) zerstört“ worden sei (der Schlagabtausch auf Twitter unten).

Mit einem wichtigen Football-Match sowie dem Start einer neuen Ausgabe von „The Bachelor“ hatte Premiere mit der steirischen Eiche jedoch rege Konkurrenz. Trump moderierte die Show zuvor elf Jahre lang. Seine Ausspruch „You’re fired“ erlangte Berühmtheit. Das „Forbes“-Magazin schätzt sein Gehalt für eine Staffel auf 7,4 Mio. Dollar (7,1 Mio. Euro).

Ungeachtet der angeführten Zusammenhänge bleibt die Verwunderung, warum sich der US-Präsident einen Kleinkrieg mit einem Show-Moderator – die beide Mitglieder der Republikanischen Partie sind – anfängt, weiter bestehen. Die kleinkarierten Reaktionen Trumps werfen gar in den sozialen Netzwerken gar die Frage auf, ob Schwarzenegger nicht sogar der geeignetere Präsident wäre.

Der Zank der beiden zum Nachlesen bzw. –hören:

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Januar 2017

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Februar 2017

1 Kommentar (34516) · 06.02.2017 14:37 Uhr von pepone· 06.02.2017 14:37 Uhr Ja Ja mista Trump !

da schwoazi ösi woa vur dia erfolgreich in da us bulitik ...

du ois piekeabstammung bist NUA zwoatewahl , des wurmt gö ? Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

