Trump vertiefte mit seiner Rede zur Lage der Nation die Gräben in den USA

US-Präsident beschwor "amerikanischen Augenblick", die Opposition kritisiert ihn hart.

Donald Trump mit Vizepräsident Mike Pence (li.) und Paul Ryan (re.), dem Sprecher des Repräsentantenhauses Bild: APA/AFP/POOL/WIN MCNAMEE

Für Donald Trump gibt es keine bessere Zeit in der Geschichte als diese. "Das ist unser neuer amerikanischer Moment", sagte der US-Präsident in der Nacht auf Mittwoch in seiner ersten "State of the Union"-Rede vor beiden Häusern des US-Kongresses. "Eine Flut an Optimismus" überziehe das Land, die verspreche, Amerika wieder großartig zu machen.

Die Gründe liegen für den Präsidenten auf der Hand: Die US-Wirtschaft sei so stark wie lange nicht mehr. Eine Vollbeschäftigung mit 2,5 Millionen neuen Jobs, steigenden Löhnen und immer neuen Rekorden auf den Aktienmärkten seien der Politik seiner Regierung zu verdanken. "Wir haben die größte Steuerkürzung und Reform in der amerikanischen Geschichte verabschiedet."

Das von Trump entworfene Bild zur "Lage der Nation" passt jedoch nicht so recht zusammen mit den historisch niedrigen Zustimmungswerten des Präsidenten. Nach dem ersten Amtsjahr sind nur 39 Prozent mit Trump zufrieden. Entsprechend bemüht war er daher, in seiner komplett vom Teleprompter abgelesenen Rede für Überparteilichkeit zu werben.

Einbürgerung gegen Mauer

"Amerikaner sind auch Träumer", sagte Trump und baute so eine Front auf zwischen den 800.000 als Kinder illegal ins Land gebrachten Einwanderern ("Dreamer") und seinen "echten Amerikanern". Dafür gab es entsetzte Blicke bei den 50 "Dreamer", die auf Einladung der Demokraten die Rede im Kongress verfolgten, und "Buh"-Rufe von Abgeordneten.

Trump verknüpfte das Schicksal der "Dreamer" mit der Finanzierung der Mauer zu Mexiko. Er will dafür 25 Milliarden Dollar vom Kongress haben. Im Gegenzug bietet er einen Weg zur Staatsbürgerschaft für 1,8 Millionen Einwanderer ohne Papiere an.

Trump sagte nichts über das Damoklesschwert der Russland-Affäre, das über seiner Präsidentschaft schwebt. Dabei beschäftigt den in seinen Twitter-Nachrichten kaum etwas mehr als dies. Sonderermittler Robert Mueller verhandelt derzeit mit den Anwälten über die Modalitäten einer Befragung des Präsidenten.

In der 82 Minuten langen Rede widmete Trump nur ein Viertel der Außenpolitik. Jenseits der kontroversen Positionen zum Iran, zu Jerusalem und Nordkorea kündigte er an, das Gefangenenlager in Guantanamo wieder mit neuen Insassen zu füllen. Den Kongress forderte Trump auf, mehr Geld für das Militär auszugeben. "Das Atomwaffenarsenal muss modernisiert und so gestärkt werden, dass es jeden Akt der Aggression abschrecken wird."

In der Entgegnung durch die Opposition ging Joe Kennedy III. hart mit Trump ins Gericht. Sein Fazit der "State of the Union"-Rede: "Das ist nicht, was wir sind."

"Deprimierende Rede"

Einen Gradmesser für die wirkliche "Lage der Nation" liefern die Reaktionen der Kommentatoren. Der Rechtsaußen beim TV-Sender "Fox" fragt sich, "wie man bei dieser Rede stillsitzen und nicht jubeln konnte". Trump habe eine "unglaubliche Rede" gehalten.

Der linke Star-Kolumnist der "Washington Post", Dana Milbank, kann sich über Jahrzehnte, die er in "State of the Union"-Reden verfolgt habe, an keine so "deprimierende" wie diese erinnern. "Sie hat gezeigt, wie hoffnungslos gespalten die Regierung und das Volk sind – mit einem Präsidenten, der den Graben vertieft."

