Trump verspricht sich durch neue Strafzölle mehr US-Arbeitsplätze

wer glaubt, er könnte mit Waschmaschinenerzeugung gute Löhne zahlen, dann heißt der Donald Geröllheimer. der größte Kasperl, den Amerika je hatte, aber solange er nicht auf gefährliche Kriegsgeschäfts Gedanken kommt, ist er wenigstens der gelebte Beweis, welche praktischen Komiker und Waschmaschinenverkäufer im Kapitalismus führende Rollen haben.



Aber man braucht ja nur an die GEschäfte der blau schwarzen eins und zwei denken, dann haben wir im relativ kleinen Österreich auch ganz arge GEschäfte erlebt mit dem Sanktus scheinbar blinder Beamter in der Rapublik.

Scheinbar ist Politik so und so nur eine Show und im Endeffekt relativ harmlos, solange so viel auch Tüchtige in Österreich für Erfolg garantieren.