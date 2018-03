Trump und Waffenlobby NRA: "Großartiges" Treffen

Auf Twitter sprach Trump anschließend von einem "großartigen" Treffen im Weißen Haus.

NRA-Exekutivdirektor Chris Cox twitterte aber, Trump wolle "keine Waffenkontrolle". Trump und Vizepräsident Mike Pence würden das in der US-Verfassung garantierten Recht auf Waffenbesitz "unterstützen".

I had a great meeting tonight with @realDonaldTrump & @VP. We all want safe schools, mental health reform and to keep guns away from dangerous people. POTUS & VPOTUS support the Second Amendment, support strong due process and don’t want gun control. #NRA #MAGA