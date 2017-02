Trump ordnete intensive Einreisekontrollen an

WASHINGTON. Nach zwei juristischen Niederlagen bei dem Versuch, Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern die Einreise zu verbieten, hat US-Präsident Donald Trump intensive Personenkontrollen angeordnet.

US-Präsident Donald Trump Bild: APA/AFP/NICHOLAS KAMM

Er habe das Ministerium für Heimatschutz angewiesen, Einreisende sehr sorgfältig zu überprüfen, teilte Trump am Sonntag per Twitter mit. Die Gerichte machten dies sehr schwierig.

Zudem wiederholte er seine Vorwürfe gegen die Justiz. Er könne nicht glauben, dass ein Richter das Land in solch eine Gefahr bringe. Wenn etwas passiere, sollten er und das Justizsystem verantwortlich gemacht werden.

Berufungsgericht wies Antrag ab

In der Nacht zum Sonntag hatte ein Berufungsgericht in San Francisco einen Eilantrag der Regierung gegen das Urteil eines Richters aus Seattle abgewiesen, der den Einreisestopp rund 24 Stunden zuvor vorläufig gekippt hatte. Damit bleibt der Einreisebann vorläufig außer Kraft. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.

Proteste von Trump-Anhängern und -Gegnern

Vor dem Trump Tower in New York haben sich am Sonntag Anhänger und Gegner des neuen US-Präsidenten Donald Trump gegenüber gestanden. Einige Dutzend Trump-Anhänger versammelten sich vor dem Wohn- und Geschäftshaus in Manhattan und forderten, dem neuen Präsidenten "eine Chance" zu geben. Auf einem Transparent stand "Willkommen in der Ära Trump".

In seiner Heimatstadt New York hat Trump allerdings wenig Rückhalt - bei der Präsidentschaftswahl erhielt er dort gerade einmal 18 Prozent der Stimmen. So fanden sich am Sonntag binnen kurzer Zeit rund ein Dutzend Gegendemonstranten vor dem Trump Tower ein. Beide Gruppen riefen lautstark Parolen und wurden von Polizisten auseinandergehalten.

Die Trump-Anhänger trugen rote Wahlkampf-Mützen mit dem Slogan "Make America Great Again" (Macht Amerika wieder groß) und riefen "USA! USA!" Die Teilnehmerin Cindy Grosz sagte: "Er ist weniger als drei Wochen im Amt. Er sollte seine faire Chance bekommen und die Regierung so führen, wie er es will."

Es war eine der wenigen Demonstrationen von Anhängern Trumps, seit dieser am 20. Jänner als Präsident vereidigt wurde. Dagegen gingen seit dem Amtsantritt zehntausende Menschen gegen Trump auf die Straße, vor allem seit der Rechtspopulist per Dekret den Bürgern von sieben muslimisch geprägten Ländern die Einreise untersagte. Das Dekret wurde inzwischen von de

