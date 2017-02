Trump lockert Vorschriften für den Finanzsektor

Eingeführt wurden die Verschärfung der Bankenregeln, beim letzten Immobilienskandal. Die Weltwirtschaft hat es damals um Jahre zurückgehaut. Heute sind noch Banken im maroden Bereich. Nicht nur in den USA, auch in Europa.



Die US-Banken werden in Zukunft wieder als Sieger hervorgehen. Die armen kleinen Häuslbauer, Wohnungskäufer, die sich mit Krediten ein Eigentum schaffen wollen. Die werden die Draufzahler werden.



Viele sehen in Trump einen Erlöser. Ich glaube immer mehr es sind diejenigen die in ihrem Leben nichts geschaffen haben, die keine Zukunft mehr sehen. Die können doch auch nichts verlieren bei diesem "Erlöser"



Europa zieh dich warm an und halte zusammen. Dann werden wir als die Sieger der Zukunft hervorgehen.