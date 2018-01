Trump greift Justizministerium direkt an

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat das Justizministerium und die ihm unterstellten Behörden als Teil einer seiner Regierung feindlich gesinnten Bürokratie bezeichnet, die er "Deep State" nennt.

Am ersten Arbeitstag nach seinem Urlaub forderte er per Twitter strafrechtliche Ermittlungen gegen eine frühere enge Vertraute seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton und den ehemaligen, von ihm im Mai 2017 entlassenen FBI-Direktor James Comey. Die Formulierung "Deep State Justice Dept" deutet darauf hin, dass Trump in dem Ministerium eine ihm feindlich gesonnene Bürokratie verschanzt sieht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema