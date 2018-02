Trump attackiert erneut seinen Justizminister

Trump bezeichnete es am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter als "schändlich", wie Ressortchef Jeff Sessions mit angeblichen Verstößen unter dem früheren Präsidenten Barack Obama gegen ein Gesetz zum Abhören von US-Staatsbürgern umgehe. Er warf dem Minister vor, die entsprechenden Untersuchungen zu verschleppen.

Trump erhebt den Vorwurf, dass die Bundespolizei FBI unter Obama ein Abhörgesetz dazu missbraucht habe, um im großen Stil Mitglieder seines Wahlkampfteams abzuhören. Bei diesen Lauschangriffen ging es um möglicherweise illegale Kontakte nach Russland.

Das sogenannte Fisa-Gesetz erlaubt unter strengen Auflagen das Abhören von US-Bürgern beim Verdacht auf illegale Kooperation mit ausländischen Regierungen. Die Lauschangriffe müssen von einem Gericht genehmigt werden.

Sessions hatte am Dienstag angekündigt, dass er den von Trump sowie Republikanern im Kongress vorgebrachten Verdacht gegen die frühere Regierung vom Generalinspekteur seines Hauses untersuchen lassen wolle. Dies erregte den Zorn des Präsidenten. Die Untersuchung durch den Generalinspekteur werde "ewig dauern", twitterte Trump.

Why is A.G. Jeff Sessions asking the Inspector General to investigate potentially massive FISA abuse. Will take forever, has no prosecutorial power and already late with reports on Comey etc. Isn’t the I.G. an Obama guy? Why not use Justice Department lawyers? DISGRACEFUL!