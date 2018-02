Trump attackiert Russland-Ermittler, der FBI-Chef stellt sich vor seine Leute

WASHINGTON. Nach den heftigen verbalen Attacken von US-Präsident Donald Trump auf die Bundespolizei FBI und das Justizministerium wächst in den USA die Furcht vor einer Verfassungskrise. Während Demokraten vor einer Entlassung von Robert Mueller, dem Sonderermittler in der Russland-Affäre, warnen, stellte sich FBI-Direktor Christopher Wray demonstrativ hinter seine Mitarbeiter, deren Arbeit Trump zuvor massiv in Frage gestellt hatte.

Wray schrieb in einem Brief an die 35.000 Bundespolizisten: "Worte sind Schall und Rauch – die Arbeit, die ihr leistet, ist das, was Bestand haben wird." Er wisse, was sie in den vergangenen Monaten durchgemacht hätten – und das sei, "gelinde gesagt", beunruhigend gewesen. Die vergangenen Tage hätten nicht dazu beigetragen, die Wogen zu glätten. Wray pries die hohe Integrität der Behörde, ihr Arbeits-ethos und ihre Professionalität.

Trump hatte zuvor gegen den massiven Widerstand von Justizministerium und FBI die Veröffentlichung eines Geheimpapiers genehmigt, das beiden Behörden schwere Verfehlungen bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre vorwirft. Der US-Präsident twitterte, die Leitungen von FBI und Justizministerium hätten "den heiligen Ermittlungsprozess zugunsten der Demokraten und gegen die Republikaner politisiert".

Derartige Attacken des US-Präsidenten gegen die eigenen Ermittlungsbehörden stellen einen seltenen Tabubruch dar. Sie erinnern an die Konfrontation zwischen Präsident Richard Nixon und der Spitze des Justizministeriums während der Watergate-Abhöraffäre in den 1970er-Jahren.

In dem veröffentlichten Memo wird die "Legitimität und Legalität" des Vorgehens der Ermittler in Frage gestellt. Das vom Repräsentantenhaus veröffentlichte Papier stammt vom Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses, Devin Nunes, einem engen Trump-Vertrauten. Für die oppositionellen Demokraten ist das Papier der Versuch, die Arbeit des Sonderermittlers Mueller in Verruf zu bringen.

Mueller bereitet derzeit Trumps Vernehmung vor. Er untersucht nicht nur die Moskau-Kontakte im Wahlkampf, sondern auch den Verdacht, dass Trump als Präsident die Ermittlungen in der Russland-Affäre in strafbarer Weise zu behindern versucht haben könnte.

