Trump-Beraterin wirft Medien Aufstachelung zur Gewalt vor

Alle Medien sind schlecht?

Das stimmt so nicht.

Was fehlt ist eine neutrale, wertefreie Berichterstattung.

Keine Taten oder Worte hinzudichten oder weglassen und vor allem nicht aus dem Zusammenhang reißen.

Keine Vermutungen anstellen, eigentlich so wie wenn ein Unfall von der Polizei aufgenommen wird.

So sollten die Medien Ereignisse wiedergeben.