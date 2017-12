Trump: 100 Tage im Jahr am Golfplatz

WASHINGTON. Allein seine privaten Flugreisen kosteten den Staat sechs Millionen Dollar.

Trumps Hobby ist teuer. Bild: Reuters

US-Präsident Donald Trump, der gerade einen zehntägigen Weihnachtsurlaub in seinem Luxusresort Mar-a-Lago in Florida verbracht hat, hat rund ein Drittel seiner bisherigen Amtszeit Urlaub gemacht – und dabei meistens Golf gespielt. Das ärgert die US-amerikanische Presse, denn der Staat musste bisher rund sechs Millionen US-Dollar für Trumps Privatflüge ausgeben.

Der Millionenbetrag inkludiert noch nicht sämtliche weitere Kosten – dazu gehört laut "Wall Street Journal" in erster Linie das Secret Service, das den Präsidenten bewachen muss. Zwar hätten der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Familie in ihrer Zeit im Weißen Haus 96,9 Millionen Dollar an Reisegeldern benötigt – etwa eine Million Dollar pro Monat –, allerdings sollen mit dieser Summe schon die enormen Sicherheitskosten gedeckt gewesen sein. Die Kosten für Trumps Sicherheit auf Reisen allein seien mit etwa fünf Millionen Dollar im Monat bemessen.

Spott über Klimawandel

Auf Unverständnis stößt das in den USA, auch weil Trump vor seiner Zeit als US-Präsident Barack Obama immer wieder für dessen Privatreisen an den Pranger gestellt hatte – insbesondere wenn dieser golfen war.

Schlagzeilen machte Trump aber auch mit seinem jüngsten Twitter-Kommentar, in dem er sich über die globale Erwärmung lustig machte: "Im Osten könnte es der KÄLTESTE Silvesterabend werden, der jemals registriert wurde", schrieb der Republikaner. "Vielleicht könnten wir ein bisschen von dem guten alten Treibhauseffekt gebrauchen, vor dem sich unser Land – anders als andere Länder – mit Zahlungen von BILLIONEN VON DOLLAR hatte schützen wollen. Zieht euch schön warm an!"

Mit seinem Hinweis auf die Billionen Dollar bezog sich Trump auf den Pariser Klimavertrag. Die USA hatten ihn unter Präsident Obama unterzeichnet, Trump aber den Ausstieg daraus angekündigt. Teile der USA erleben zurzeit die kältesten Wintertage seit Jahrzehnten. Hinzu kommen zum Teil heftige Schneefälle.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema