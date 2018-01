Trevor Traina: IT-Millionär als US-Botschafter

Ein Traum für manche mag es sein, mit einem Olympiasieger Helikopter-Skifahren zu gehen.

Traina wird neuer Botschafter in Wien, diesen Posten hatte bereits sein Großvater inne. Bild: APA/DIOR/KIMBERLY WHITE

Andere mögen sich hingegen mit der Erfahrung zufriedengeben, gemeinsam mit einem echten Pizzabäcker aus Neapel eine Margherita in den Ofen zu schieben. All das und mehr macht Trevor Traina, der designierte US-Botschafter in Wien, auf seiner Webseite „IfOnly“ möglich.

Das ist eine der fünf Firmengründungen des Tausendsassas aus San Francisco, mit denen er viele Millionen verdiente. Den Grundstock seines eigenen Vermögens legte der an den Unis Princeton und Oxford ausgebildete IT-Unternehmer mit dem Verkauf von „CompareNet“ an Microsoft 1999. Der 49-Jährige stammt aus der amerikanischen Geld-Aristokratie. Mutter Diane Buchanan „Dede“ Wilsey ist ein leuchtender Stern am Himmel der Schönen und Reichen von San Francisco. Wie ihr Sohn betätigt sich die Salonlöwin als Philanthropin, die Kunst, Musik und Kultur fördert.

Der Familie war aber auch etwas anderes immer schon wichtig – gute Kontakte zur Politik und dort bevorzugt zu Republikanern zu unterhalten. So war Wiley T. Buchanan, Trainas Opa mütterlicherseits, nicht nur Protokollchef im Weißen Haus, sondern auch bereits Botschafter in Wien (1975–1977).

Mit sicherem Instinkt für die Chance, einen ganz persönlichen „IfOnly“-Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen, suchte Traina bewusst die Nähe zu Trump, als das Silicon Valley noch Abstand hielt. Dabei hatte er bei den Vorwahlen noch Jeb Bush mit 50.000 Dollar unterstützt, bevor er umschwenkte. Als Dankeschön beförderte Trump ihn erst zum Mitglied seines Übergangsteams in Washington und nun zum Chefdiplomaten in Wien. Dort folgt er auf die beliebte Alexa Wesner, ebenfalls eine IT-Unternehmerin.

Vor dem Umzug mit Ehefrau Alexis Swanson Traina und den beiden Kindern nach Wien muss er allerdings noch vom US-Senat bestätigt werden. So lange bleibt der seit einem Jahr vakante Botschafterposten noch unbesetzt.

