Theresa Mays Weißbuch fixiert harten Brexit

LONDON. Klarer Schnitt mit der EU, nur noch Freihandel Schottlands Unabhängigkeit wird verhindert.

Theresa May im Unterhaus Bild: APA

Großbritanniens Premierministerin Theresa May bleibt mit ihrem am Donnerstag im Parlament in London vorgestellten Weißbuch bei dem Mitte Jänner angekündigten "harten Brexit": Sie will Großbritannien nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem europäischen Binnenmarkt führen und lehnt auch die EU-Gerichtsbarkeit ab. May hatte das Weißbuch als Reaktion auf Kritik der oppositionellen Labour Party an mangelnder Information hinaus präsentiert. Labour bleibt bei der Kritik an May.

Zwölf Ziele nannten May und Brexit-Minister David Davis: so etwa die Kontrolle der Einwanderung von EU-Bürgern, die Ablehnung der EU-Gerichtsbarkeit sowie Freihandelsabkommen mit der EU sowie Drittstaaten, womit in erster Linie die USA gemeint sind. Sollte der Deal mit der EU in den vorgesehenen zwei Verhandlungsjahren nicht gelingen, müsse es befristete Übergangsregeln geben, so Davis.

Die Pläne der Briten lassen Beobachter harte Verhandlungen mit Brüssel erwarten, weil einerseits der Rückzug aus allen Gemeinschaftsprojekten und andererseits Zusammenarbeit nur in gewünschten Bereichen das Ziel ist. Die EU will aber etwa aus Prinzip den freien Zugang zum Binnenmarkt nicht ohne Freizügigkeit der Personen zulassen. Die drei Millionen in Großbritannien lebenden EU-Bürger werden damit zur Verhandlungsmasse. May hat im Unterhaus eine Zustimmung zum Brexit-Gesetzentwurf von 80 Prozent bekommen. Die entscheidende Abstimmung folgt nächste Woche.

Schotten ohne EU-Chance

Verteidigungsminister Michael Fallon sagte am Donnerstag, die Regierung werde kein weiteres Referendum Schottlands über die Unabhängigkeit zulassen. Die schottische Regierung habe dazu kein Mandat. Die Schotten hatten mit 62 Prozent der Stimmen für den Verbleib in der EU votiert. Zuvor hatte eine knappe Mehrheit für den Verbleib bei den Briten gestimmt.

Mehr zum Thema